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Lifestyle
Кому показана редукционная маммопластика?

Кому показана редукционная маммопластика?

Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе блогер

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"
Кто-то комплексует и испытывает психологический дискомфорт из-за маленькой груди, и это поправимо в руках профессионального врача. А бывает, что и большая грудь может доставить ряд проблем.
прочитано 158 раз

Дело в гармонии

Нередко у женщин встречается разрастание соединительной и жировой тканей в молочных железах. Помимо эстетических несовершенств, например асимметрии или опущения груди под силой тяжести, это может стать причиной болей в спине, шее, суставах, ограничить в движениях и физической активности. Что чаще всего приводит к такой проблеме?

1. Генетика. Если в семье по женской линии в основном большая грудь, вероятность развития гипертрофии высока.

2. Избыточный вес. Размер груди напрямую зависит от комплекции женщины.

3. Лактация. Кормление грудью влияет на изменение формы и объема груди, стимулирует ее рост.

Уменьшают массивный бюст как в ходе самостоятельно проводимой процедуры, так и в комплексе с другими. Например, при мастопексии – подтяжки груди – врач может принять решение уменьшить молочную железу для того, чтобы выровнять объемы и создать правильную симметрию. Если излишек жировой ткани значительный, уменьшение молочных желез может проводиться одновременно с липосакцией. В завершении хирург создает красивый контур, восстанавливает упругость груди и доводит работу до эстетического результата.

Важный момент

Если пациентка обращается с гигантомастией, после операции может наблюдаться снижение чувствительности сосков. Но через какое-то время эта неприятность исчезнет. На этапе планирования хирургического вмешательства очень важно правильно выбрать технику операции – от профессионализма и опыта врача зависит, насколько эффективным и привлекательным будет результат.

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Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 5 июля 2022, 04:21 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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