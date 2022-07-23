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Lifestyle
Чем опасна операция "узкая талия"

Чем опасна операция "узкая талия"

Отари Гогиберидзе

Отари Гогиберидзе блогер

 Ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты"
Фигура "песочные часы" – мечта многих представительниц прекрасного пола. В стремлении обрести тонкую талию женщины пробуют массу методов, а некоторые готовы на такие радикальные меры, как операция по ее сужению.
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У пластической хирургии всегда найдется решение любой проблемы, но прежде чем согласиться на изменения такого рода необходимо знать о последствиях. Чем опасна модная, на сегодняшний день, операция "узкая талия"? На вопрос ответит ведущий пластический хирург, основатель клиники "Время красоты" Отари Гогиберидзе.

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Пластическая операция по сужению талии пользуется большой популярностью среди женщин. На сегодняшний день существует несколько вариантов операции "узкая талия":

  1. Традиционная пластическая операция по сужению талии, когда хирург удаляет несколько нижних пар ребер пациентки;

  2. Операция по методике Кудзаева – малотравматичная методика, при которой хирург делает небольшие проколы и надрезы в области ребер, через них производятся надпилы и надломы от двух до шести нижних пар ребер;

  3. Комбинированная операция, в которой хирург применяет оба перечисленных выше метода.

Что необходимо знать прежде, чем решиться на операцию?

  • Операция несет риски для здоровья

Не всем пациентам походит щадящая методика Кудзаева. Иногда женщине в достижении желаемого результата может помочь только классический способ с удалением нескольких нижних пар ребер. Такая операция дает очень видимые результаты, но со временем может принести вред здоровью пациента. Удаление рёбер может грозить опущением жизненно важных внутренних органов, а также не исключает возможность их сильного повреждения даже при минимальной травме, так как ребра в организме человека выполняют функцию поддержки внутренних органов и их защиты.

  • Вас ждет долгая подготовка к операции и тяжелая реабилитация

Подготовку к пластике необходимо начинать за несколько недель до операции. Пациенту требуется носить специальное компрессионное белье, под давлением которого немного меняется расположение внутренних органов и формируется правильный способ дыхания, чтобы после операции не возникло дискомфортных ощущений и проблем с дыханием. Восстановительный период проходит практически безболезненно, однако неудобств добавляет специальный утягивающий корсет, который не снимают в течение нескольких месяцев, чтобы кости правильно срослись и зафиксировался желаемый силуэт. Но это только один из пунктов реабилитации, кроме того, пациентке необходимо строго соблюдать рекомендации своего врача, вести спокойный образ жизни, ограничить физическую активность и принимать медикаменты.

  • Результат может не сохраниться после беременности

После операции по сужению талии и полного восстановления можно беременеть – это никак не отразится на здоровье будущей мамы и малыша. Однако результат операции после родов может пропасть. Это происходит из-за того, что во время беременности женщина набирает вес, тазовые кости и ребра расходятся, обхват талии увеличивается, и эффект от операции уходит. Именно поэтому лучше всего решаться на такую операцию после всех запланированных родов.

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Фото: Andrey Arkusha / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 июля 2022, 13:25 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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