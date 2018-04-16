Куриное мясо делает мужчин импотентами

Автор и ведущий телепрограммы "НашПотребНадзор" на НТВ Олег Солнцев продолжает рассказывать читателям Dni.Ru об опасных продуктах, которые есть в холодильнике практически каждого человека. В стоп-листе эксперта оказалось мясо курицы. Почему?



Сейчас фирмы хвастают проверками, которые не находят в курятине тетрациклина и пенициллина. Вот только именно эти антибиотики уже никто и не использует. Осенью Россельхознадзор жестоко наказал несколько уральских фирм-производителей, в мясе которых нашли антибиотик из группы хинолонов. Этих групп много, разных антибиотиков в них еще больше. А лаборатория – не адронный коллайдер. Она должна знать, что именно искать.

За 10 дней до убоя давать лекарства должны перестать, чтобы те успели выйти из мяса, но если на ферме гуляет вирус (а он там всегда гуляет) и есть угроза потерять за один день куриц на несколько миллионов, сорвать поставку, нарваться на штраф, и вылететь с полки магазина, то никто не рискует и делает уколы.

Как-то я заметил, что появилась лень. Вот прям все в лом, даже секс. Я, конечно, не сдавал никаких анализов на гормоны, а просто один спец посоветовал отказаться от пива и курятины. С пивом отдельный разговор. А курицам в корм реально замешивали гормональные стимуляторы роста. И так как все курицы на фермах девочки (они растут быстрее, а всех мальчиков-петушков перемалывают на корм девочкам), то и гормоны им дают женские. Они накапливаются в филе. У мужчин они вызывают падение потенции, рост молочных желез, размягчение мускулатуры, у женщин – бесплодие.

Генетический потенциал жизни курицы 20 лет. Но фабричная живет всего два месяца, если ее не забить.

Курятники обрабатывают формалином.

Перед упаковкой многие фирмы натирают тушки хлором, чтобы дольше хранились.

Курятина главный переносчик сальмонеллы и листерии – самых популярных пищевых убийц.

Полезные советы от Олега Солнцева: не варите из фабричной курятины супы. Сливайте первые два бульона. Прожаривайте курятину так, чтобы пропекалось не только мясо, но и кровь в костях. Ешьте курятину как можно реже. Никогда не покупайте в кулинарии при супермаркете готовое куриное мясо. Жаренные курицы-гриль, готовые куриные ножки и крылышки – продукт непонятного происхождения.