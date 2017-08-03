Российских туристов предупредили об опасной жаре в Италии

В Италии из-за жары объявлен "красный" уровень опасности. Туристов предупредило об угрозе Министерство иностранных дел России.
Дипмиссия в Италии подтвердила информацию ведомства. "У нас +42" – пожаловались российские дипломаты в Twitter.
#Италия – «красный» уровень угрозы в связи с аномальной жарой объявлен в 26 городах, включая Рим, Бари, Милан, Флоренцию и др., и о.Сардиния pic.twitter.com/FxhLeOYeqP— МИД России ���� ДСКЦ (@MID_travel) 3 августа 2017 г.
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