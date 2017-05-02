Петербурженка представит Европу на двух конкурсах красоты

Впервые россиянка получила приглашение принять участие сразу в двух престижных международных конкурсах красоты для замужних женщин. Петербурженка представит Европу и нашу страну на "Миссис Мира 2017" и "Миссис Интернационал 2017".

В 2016 году на главном федеральном конкурсе красоты для замужних женщин "Миссис Россия" петербурженка Мила Болиева завоевала титул "Миссис Великолепие России". После яркой победы женщина получила сразу два приглашения представлять честь Европы и Северо-Запада России на двух крупнейших международных конкурсах красоты.

"Миссис Интернационал 2017" – четвертый по величине конкурс красоты в мире, который проводится уже около шестидесяти лет. В нем принимает участие более 80 женщин более чем из 55 стран мира. В этом году финал конкурса состоится 11-12 августа в Чарльстоне, США, сообщает пресс-служба Федерации Миссис Санкт-Петербург.

Второй конкурс – более молодой, в нем принимает участие около 40 женщин более чем из 35 стран мира, он пройдет в Сингапуре 27 августа. Примечательно, что участницы из России еще ни разу не входили в тройку победительниц ни одного из этих конкурсов.

Мила уже начала подготовку к финалу в обоих конкурсах, для каждого из которых она готовит эссе на тему "Женщина в современном мире" и визитную карточку на английском языке, национальный костюм и платье для дефиле, а также традиционный творческий номер. "Я серьезно отношусь к полученному титулу "Миссис Великолепие России" и понимаю, что помимо короны, я получила и дополнительные обязанности, в том числе представлять свою страну и город на мировой арене", – говорит Мила Болиева.

"Поэтому, когда меня пригласили принять участие сразу в двух конкурсах красоты, я не смогла отказать. Очень приятно, что мне было поручено представлять не только Северо-Запад России, но и страны Европы. Конечно, будет нелегко, ведь оба конкурса проходят с разницей в неделю, но для меня это дополнительный стимул максимально мобилизовать свои силы. Я уже начала активную подготовку к обоим конкурсам", – рассказывает петербурженка. "Моя цель – еще раз доказать всему миру, что россиянки – самые красивые и самодостаточные женщины", – поделилась наша соотечественница.

Мила Болиева родилась в Перми, но уже много лет живет в Петербурге. Она замужем и воспитывает двоих сыновей, занимается собственным бизнесом и ведет активную социальную и благотворительную деятельность.