Как найти свою любовь в соцсетях

Каждый декабрь миллионы людей планируют начать следующий год с чистого листа. Для тех, кто надеется встретить кого-то особенного в 2018-м, эксперты Tinder создали инструкцию с советами по созданию успешного профиля.



По данным различных приложений для знакомств, самый большой пик активности пользователей приходится на первое воскресенье года. Для этого дня в мире даже придумали отдельное название – “Dating Sunday”.

Итак, что стоит или не стоит делать в приложении для знакомств: