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Lifestyle

Цены на новогодние авиаперелеты упали в два раза

Фото: GLOBAL LOOK press/Werner Otto
Черная пятница – день безумных скидок и спонтанных покупок. Но привлекательные предложения можно встретить не только в магазинах одежды и предметов обихода. В этом году аналитики отметили существенное снижение цен на авиабилеты в новогодний период по нескольким интересным направлениям, причем соблазнительная цена будет действовать на них и после 24 ноября.
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Специалисты международного туристического метапоиска momondo провели анализ стоимости более 1,3 млн рейсов и выявили самые привлекательные тарифы на перелеты.

Европа

Рекордсменом по снижению цены среди европейских городов стал Хемаван в Швеции – билеты туда стоят на 74% ниже, чем в прошлом году. Этот небольшой горнолыжный курорт на северо-западе страны – отличный вариант для тех, кто на склоне хочет встретить как можно меньше других туристов. Средняя стоимость перелета в Хемаван в этом году составила 17,8 тыс. руб. – это меньше средней цены на рейс в Стокгольм (19,3 тыс. руб.). При этом самым "дешевым" городом Швеции оказался Готенбург, билеты туда стоят в среднем 14,5 тыс. руб.

Среди городов Европы значительно доступнее для российского туриста стал Реймс (Франция). Перелет в один из главных городов региона Шампань теперь стоит в среднем 18,5 тыс. руб., это на 69% дешевле, чем в прошлом году, и даже выгоднее, чем путешествие в Париж.

Почти в три раза подешевели рейсы из российских городов на Фарерские острова (-66%). "Овечьи острова", принадлежащие Дании, – все еще довольно экзотичное направление для наших соотечественников. Их по-прежнему нельзя отнести к бюджетным направлениям (средняя стоимость перелета – 55,7 тыс. руб.), но при этом они стали доступны большему количеству россиян.

Еще одно незаслуженно непопулярное среди россиян европейское направление – Албания. Перелеты в Тирану в этом году подешевели на 30%, и теперь стоят 19,9 тыс. руб.

А тем, кто давно мечтает провести отпуск в Шотландии, стоит посмотреть подходящие рейсы в Абердин. Перелеты в один из крупнейших городов страны подешевели на 54%, и теперь их средняя стоимость, сравнявшись с ценой в Эдинбург, составляет 23,2 тыс. руб.

Фото: GLOBAL LOOK press/Martin Moxter

Дальние направления

Заметно снизились цены в некоторые города Индии. Теперь конкуренцию Нью-Дели и Гоа вполне могут составить города Джайпур (-60%) и Гая (-61%). Средняя стоимость билетов в них составила 31,3 тыс. руб. и 50,2 тыс. руб. соответственно. Впрочем, перелеты в столицу по-прежнему дешевле: они также подешевели (-19%) и теперь стоят 26,5 тыс. руб.

Открытием в этом году для россиян могут стать и Бермудские острова, перелет в которые стоит 46,3 тыс. руб. в среднем, подешевев на 35%.

Рейсы в США также потеряли в цене. Если в целом билеты в эту страну подешевели только на 16%, то по некоторым направлениям – преимущественно не самым популярным среди россиян – снижение намного более значительно. Так, путешествие в Северную Каролину (Флетчер) теперь обойдется нашим соотечественникам в 44 тыс. руб. – это на 59% меньше, чем годом ранее. А поездка в штат Орегон (Юджин) теперь стоит в среднем 36 тыс. руб., что на 55% ниже прошлогодних цен. Для сравнения: перелеты в Нью-Йорк, самый востребованный среди россиян город в США, этой зимой обходятся путешественникам в среднем в 35,4 тыс. руб. А для того, чтобы доехать до второго по популярности направления в штатах, Майами, придется заплатить 47,1 тыс. руб.

Россия и СНГ

Снижение цены наблюдается также по внутренним направлениям и близлежащим странам. В России рекордсменом по "скидке" стал город Липецк, перелет в который, подешевев на 58%, теперь стоит 7,3 тыс. руб. в среднем.

Открытием для тех, кто решил отдохнуть в Казахстане, станет город Уральск. Рейсы туда подешевели на 54% и практически сравнялись в стоимости с перелетами в Алматы, которые, напротив, подорожали на 6%. Поездка в Уральск в этом году в среднем стоит 19,3 тыс. руб.

Еще один город, продемонстрировавший снижение цены, – Гюмри (-52%) в Армении. В то время как рейсы в столицу страны дорожают (+13%), перелеты во второй по величине город становятся все более доступными. Средняя стоимость перелета в Гюмри – 11,7 тыс. руб.

24 ноября 2017, 15:21

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