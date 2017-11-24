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Lifestyle

Главные события Москвы с 24 по 30 ноября 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Konstantin Kokoshkin
В Москве всегда происходит что-то интересное. Не стоит упускать свой шанс получить новые приятные ощущения, знания и эмоции. Самые интересные события столицы на ближайшие семь дней – в традиционном обзоре Dni.Ru.
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24 ноября, пятница

В Московском Международном Доме Музыки отгремят золотые рок-хиты в исполнении большого симфонического оркестра Москвы "Русская филармония": Pink Floyd, Led Zeppelin, Kiss, Bee Gees, Metallica, AC/DC – настоящий праздник для всех любителей классики рока. На сцену выйдут великолепные музыканты – рок-певцы, гитарист и итальянский дирижер Роберто Молинелли. Молинелли работает в различных музыкальных стилях и жанрах – симфоническом, оперном, джаз и  рок – и имеет богатый опыт  успешной работы с мировыми звездами оперной сцены.

Фото: mmdm.ru

С 24 по 26 ноября в ТВК "Тишинка" пройдет выставка-ярмарка "Бижутерия от винтажа до наших дней". Вниманию посетителей будут представлены коллекции винтажной, дизайнерской и этнической бижутерии и аксессуаров. Большое разнообразие стилей и материалов, авторский эксклюзив, приятная атмосфера – пожалуй, мероприятие понравится любой моднице. Кроме того, каждый день здесь будут проходить розыгрыши украшений, модные показы, тематические круглые столы, мастер-классы и художественные спецпроекты, посвященные истории бижутерии. Скучно точно не будет.

Культурный центр "Москвич" отпразднует свое 40-летие. Здесь пройдет праздничный концерт "Москвич-40", на который прибудут артисты российской эстрады, дабы поздравить площадку с юбилеем. На сцену выйдут: группа "Кватро", Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева, певец и композитор Андрей Косинский, юморист Святослав Ещенко и ведущие солисты Центрального Пограничного Ансамбля ФСБ России. Также выступят различные ансамбли и студии: ТСК "Алеко", эстрадно-хореографический ансамбль "Буратино", школа современного танца "First Street Ballet", эстрадная студия "ЭкспрессБИТ", вокальная студия "Калипсо" и многие другие.

Группа "Кватро". Фото: GLOBAL LOOK press/Anna Salynskaya

В музейно-выставочном центре "Рабочий и колхозница" откроется выставка "Казимир Малевич. Не только „Черный квадрат“". Эта экспозиция раскрывает все стороны творчества знаменитого художника, оказавшего огромное влияние на русский и мировой авангард. Посетители увидят картины и графические листы всех периодов творчества. Выставка продлится до 25 февраля 2018 года.

25 ноября, суббота

В Центре фотографии имени братьев Люмьер пройдет показ документального фильма Себастьяна Коупленда "Территория холода: Странствия души", рассказывающий о пути к Географическому Северному полюсу. Фотограф и полярный исследователь Себастьян Коупленда и его напарник Кита Хегера за два месяца прошли почти 700 километров, записывая свое путешествие на камеру. Показ кино пройдет в обстановке проходящей сейчас в Центре фотографии выставки "Чистая Арктика Себастьяна Коупленда", где экспонируются 50 крупноформатных работ, снятых за последний десяток лет в экспедициях в полярных районах Норвегии, Канады, США, Гренландии, Северного Ледовитого океане и Антарктическом полуострове.

Фото: teatr-uz.ru

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "Гитары". Это музыкальная фантазия, где по сюжету знакомые друг с другом гитаристы-любители устраивают встречу в баре, чтобы себя показать и на других посмотреть. Однако гитара зовет их за собой в увлекательную дорогу: песни и стихи создают историю каждого из участников и объединяют героев. Зрители отправятся в путь с музыкантами и поэтами, и усллышат музыку и стихи Ф. Г. Лорки, Б. Окуджавы, И. Бродского, Б. Рыжего, Б. Пастернака, Н. Гумилева, Д. Самойлова, В. Брюсова, Р. Рождественского.

В Ледовом Дворце ВТБ группа "Би-2" презентует свой новый альбом "Горизонт событий" и исполнит множество хитов прошлых лет. Зрителей ждет оригинальная сценография, уникальное световое и видео-шоу, созданное специально для новой программы. Поклонникам предоставляется отличная возможность услышать новый материал и избранные песни разных этапов творчества.

К 40-летию Театра балета Бориса Эйфмана в Barvikha Concert Hall состоится премьера EIFMAN GALA. В эксклюзивную праздничную программу войдут фрагменты из снискавших признание балетов "Мой Иерусалим", "Анна Каренина", "Роден, ее вечный идол", "Up & Down" и "Чайковский. PRO et CONTRA", которые наиболее ярко отражают уникальный творческий стиль хореографа и его труппы. Настоящим подарком столичным ценителям танца станет исполнение сцен из новой версии прославленного балета "Русский Гамлет", посвященного царевичу Павлу, будущему императору Павлу I. 

26 ноября, воскресенье

В Колонном зале Дома Союзов выступит Олег Митяев с программой "До Нового года осталось немного...". Артиста считают одним из ярчайших представителей "новой волны" бардовского творчества. Его песня "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались" стала по-настоящему народной, и известна, пожалуй, всем, от мала до велика. Митяев имеет звание Народного артиста России, является членом Союза писателей, лауреатом премий "Овация" и Фонда русской поэзии. Каждое выступление музыканта – словно интересная импровизация. Многие его песни пронизаны грустью, но при этом на сцене он всегда весел и с удовольствием общается с залом.

Фото: Пресс-служба

В Barvikha Hotel&Spa (комплекс Барвиха Luxury Village) в День Матери состоится праздничный гала-ужин по случаю церемонии награждения II Национальной премии "Super Мамы Года". Основатель Премии, Президент холдинга Bright Media, Наталья Петлякова соберет выдающихся женщин-номинанток, а также представителей московской богемы. Премией отметят женщин, которые совмещают материнский долг с достижениями успеха в спорте, бизнесе, культуре и других направлениях. Гостей будут ждать звездные ведущие, танцевальное шоу и живая музыка. Ожидаются выступления Анжелики Агурбаш, Сати Казановой, Мити Фомина и других артистов. Среди приглашенных гостей: Полина Гагарина, Пелагея, Ксения Собчак, Анфиса Чехова, Ирэна Понарошку и многие другие.

А еще День матери отпразднуют в Музее Восстания Машин, где заслуженно полагают, что "в каждой маме есть немного от трансформера, капелька Железного человека и сто процентов Чудо-женщины". Там пройдет конкурс на супермаму, где участницы будут делать несколько "маминых" дел одновременно и отвечать на вопросы по комиксам, фильмам и мультикам, обожаемым их детьми. Также состоится показ специального праздничного шоу-спектакля трансформеров, посвященного любимым мамам.

Фото: musbot.ru

Во всех регионах страны в 12:00 по местному времени пройдет Географический диктант. В Москве центральной площадкой проведения станет Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова. Также в Музее советских игровых автоматов на Кузнецком мосту Географический диктант будет проводить Дмитрий Крюков, геолог и путешественник. Всего участникам будет предложено 30 вопросов, разделенных на три блока. Первый проверит знание географических понятий и терминов, второй потребует умений работать с картой, а в третьем нужно будет определить географические объекты по записям из дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений. Участники прошлых лет отмечали, что тест побудил их читать новые книги и с интересом смотреть на карты. Отличный способ проверить свои знания и, быть может, узнать больше о родной стране.

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу "Ноев ковчег". Режиссеры и художники спектакля Мария Литвинова и Вячеслав Игнатов рассказывают: "Эпические истории играют важную роль в развитии ребенка. […] У нас это рассказ не про веселый круиз с животными, как у большинства авторов для детей. Это история о тяжком труде, силе и сплоченности семьи, которой удалось пронести свет через гибель всего мира. Им удалось возродить мир заново. В нашем спектакле мы используем кукол, анимацию и элементы теневого театра на огромном экране. У нас на сцене вообще будет много необычного, как и должно быть в детском спектакле".

Рок-группа HIM. Фото: wikipedia.org

На сцене театра "Модерн" пройдет показ спектакля "Юная любовь в пяти театральных измерениях" в постановке Светланы Горшковой. Это новая интерпретация бессмертного произведения Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта" для подростков. Благодаря особой сценической форме зрители увидят шекспировскую трагедию, представленную в пяти различных театральных традициях, зародившихся в разных странах мира и навсегда вошедших в историю театра. Спектакль состоит из пяти частей, каждая из которых решена в стилистике одной из этих школ: театра Диониса (Древняя Греция), театра Кабуки (Япония), театра дель-арте (Италия), театра Бертольда Брехта (Германия), а также в рамках отечественной театральной школы, разработанной Станиславским. 

В клубе "Stadium Live" после продолжительного перерыва выступит известная финская рок-группа HIM, которая отправилась в свой прощальный тур, ставящий окончательную точку в 26-летней истории коллектива. Стиль группы, получивший название Love Metal – это смесь металла, готики,  хард-рока и трогательных текстов. Вокалист Вилле Вало говорит: "По прошествии четверти века переплетения любви и металла мы искренне считаем, что группа HIM до конца прошла свой необычный путь, настало время попрощаться, чтобы уступить дорогу еще неизведанным зрелищам, ароматам и звукам. Мы закончили наш рисунок, нашли ответы на свои вопросы и повернули ключ. Спасибо".

27 ноября, понедельник

Фото: instagram.com/helena_zav

В театрально-концертном зале "Мир" состоится финал ежегодного Фестиваля талантов и красоты "Мисс Москва-2017". Участниц готовят к выступлениям лучшие профессионалы: среди них хореограф конкурса, основатель балета Todes Алла Духова, актриса и певица Теона Дольникова, которая преподает девушкам актерское мастерство, а также ведущая канала FashionTV и финалистка конкурса красоты "Мисс Вселенная" Светлана Горева. Зрителей конкурса будет ждать шикарный бал участниц и церемония награждения самых красивых, умных и талантливых москвичек. Победительница конкурса отправится на национальный фестиваль "Краса России".

Four Seasons Hotel Moscow приглашает на ужины с обладателем звезды "Мишлен", шеф-поваром Four Seasons Hotel des Bergues Geneva Массимилиано Сена. Гастроли пройдут с 27 по 29 ноября в ресторане Quadrum, где гости смогут насладиться изысканными блюдами и оценить кулинарное мастерство итальянского шефа. Каждый день шеф Сена будет удивлять гостей эксклюзивным сет-меню из пяти блюд в сопровождении вин, подобранных к каждому блюду сомелье отеля. 

28 ноября, вторник

Анна Королева. Фото: butmanclub.ru

В Клубе Игоря Бутмана на Таганке выступит Квартет Анны Королевой. Анна – эксцентричная саксофонистка, вокалистка и композитор, лауреат премии "Триумф". Этот концерт придется по вкусу любителям самобытной музыки в стиле фьюжн и джаз-рок. Ее творчеству дают высокую оценку критики и слушатели, отмечая уникальную стилистику, находящую отражение в классике, авангарде и современном джазе.

29 ноября, среда

Группа Incognito. Фото: пресс-служба

В Светлановском зале Московского международного Дома музыки выступит британская группа Incognito, один из ярчайших представителей стиля acid/funk – jazz. Коллектив появился на свет в конце 1970-х. Отцом-основателем стал гитарист, певец и продюсер Жан-Поль "Блуи" Моник (уроженец острова Маврикий, попавший в Великобританию будучи ребенком). За четыре десятка лет состав коллектива неоднократно менялся, через Incognito прошли сотни музыкантов из 32 стран. Но неизменный фирменный шарм оставался неизменным. На данный момент в активе группы 17 альбомов и десятки синглов. Жан-Поль Моник рассказывает: "В очень молодом возрасте я пришел к осознанию того, что музыка обладает магической силой, в ее власти влиять на настроение людей и добиваться перемен. Я видел, как усталые люди, измученные тяжелой работой на плантациях сахарного тростника, падали на землю, но через несколько минут волна мощного музыкального ритма могла поднять их на ноги, они танцевали с широкими улыбками на лицах. В такой перемене я вижу и свою миссию".

Театральная компания "Стейдж Энтертейнмент" и продюсерская компания "Импресарио" подготовили грандиозный подарок для поклонников романтичной и трогательной истории о любви – мюзикла "Привидение", пригласив всех желающих побывать в самой сокровенной части театра – на бэкстейдже. С 29 ноября в МДМ стартует мистический аудиотур "Привидение: по ту сторону сцены" по лабиринтам закулисья одного из самых больших театров Москвы. Мероприятие будет проходить только до конца декабря. 

30 ноября, четверг

В Технополисе "Москва" пройдет SEO-конференция "Optimization 2017. Поисковый маркетинг и продвижение бизнеса в интернете". Представители крупнейших поисковых систем Валентин Пилипчук (Google), Михаил Сливинский (Яндекс) и Андрей Калинин (Mail.ru) поведают о самых новых трендах и выстраивании стратегии продвижения в 2018 году, а затем ответят на вопросы. Также состоятся выступления экспертов из крупнейших компаний: "Ашманов и партнеры", Ozon.ru, RAMBLER, Flocktory, Mello, Notamedia и других. Участники конференции получат ценный опыт, рекомендации профессионалов, информацию о свежих наработках и кейсах. Даты проведения: 30 ноября и 1 декабря. 

Скриншот vk.com/optimization_conf

В арт-пространстве EXPOSED пройдет Форум и Премия "Эффективное образование". Такие компании как Home Credit Bank, Lego и "МТС" поделятся секретами успеха своего бизнеса и расскажут секреты успешных карьеристов, о которых не пишут в учебниках и не учат в институтах. Премия создана для обеспечения развития российского образования в сфере бизнеса, подбора самых лучших практик по обмену опыта, формирования совместных образовательных проектов, а также популяризации внутрикорпоративного образования в российских компаниях.

Фото: teatrium.ru

В Театриуме на Серпуховке покажут остросюжетную комедию Московского Частного Театра Драмы и Комедии "Смертельный номер" с Эвелиной Бледанс в главной роли. В одном из воображаемых европейских городов в гримерной цирка разворачиваются нешуточные события. Здесь сталкиваются знаменитый укротитель львов, влюбленный в жену мэра города, клоуны из Парагвая с контрактом на убийство, ну и сама красавица-супруга мэра города, ее секретарь, а также молодой администратор цирка, пытающийся удержать ситуацию под контролем. В постановке переплетается детектив, комедия положений и лирическая история.

В концертном зале "Крокус Сити Холл" пройдет церемония награждения ежегодной музыкальной премии "Высшая Лига" от "Нового радио". В этом году на сцену выйдут Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Руки Вверх, Ани Лорак, IOWA, Градусы, Ночные Снайперы и многие другие. В день рождения радиостанции организаторы обещают множество сюрпризов и три с лишним часа отличной музыки.

Метал-группа W.A.S.P. Фото: wikipedia.org/S. Bollmann

В клубе "Stadium Live" выступит известная метал-группа W.A.S.P., которая отмети 25-летие альбома "The Crimson Idol". Музыканты известны своим скандальным, эпатажным имиджем. Они иногда в шутку предлагают такую расшифровку своего названия: We Are Sexual Perverts (Мы сексуальные извращенцы). Впрочем, в творчестве W.A.S.P. можно отыскать не только "острые" темы, но и лиричные баллады о любви. На московском концерте группа исполнит альбом "The Crimson Idol" целиком, а также сыграет три не вошедшие в него композиции.

В КЦ "Москвич" покажут шоу барабанов "Пульс Земли". Это история нашей планеты, рассказанная при помощи ударных инструментов. Каждый удар – это биение сердца, первобытная музыка, стоящая у истоков зарождения жизни, которая пронесет зрителей от глубокой древности до возможного будущего человечества.

Ну а в кино выходит отечественный исторический боевик "Легенда о Коловрате". В XIII веке Русь находится под натиском войска хана Золотой Орды Батыя, которая разрушает города и проливает реки крови. Молодой рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет отряд смельчаков, который пытается дать отпор неприятелю. Его смелости и отваге суждено сохраниться в веках.

Автор: Василий Ручкин24 ноября 2017, 08:19

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