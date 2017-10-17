Осень – самый сложный период для комнатных цветов. Световой день сокращается, температура падает, и все жизненный процессы растений замедляются. В это время им необходим особый уход.

Как подготовить комнатные растения к зиме за пять простых шагов, Dni.Ru рассказала эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ Татьяна Чаброва.

Шаг 1. Переезд и карантин

Если на лето вы вынесли часть растений на балкон, в октябре самое время вернуть их обратно в дом. Не стоит ставить эксперимент над комнатными цветами и оставлять их на свежем воздухе до первых заморозков.

Перед тем как заносить растения в комнату, тщательно осмотрите каждый горшок, не завелись ли там за лето насекомые. Также оцените состояние самих растений, если обнаружите признаки болезни, то без специальной обработки их нельзя переносить в комнату, болезнь может поразить другие цветы.

Самая опасная и невидимая проблема, которая может стать причиной гибели растения, – поражение корневой системы или грибок. Поэтому для профилактики стоит обработать цветы фунгицидом. В магазинах представлена линейка средств по защите растений от болезней, в состав которых входит фунгицид.

Шаг 2. Продлеваем световой день

В октябре, когда световой день начинает стремительно сокращаться, комнатные растения нуждаются в дополнительном освещении. Переместите светолюбивые растения (к ним относится, к примеру, одно из самых популярных комнатных растений – герань) на самые светлые подоконники. Чтобы растение успело накопить силы для нового сезона, нужно перенести его в светлое прохладное место (+10, +12 градусов тепла).

Если окна выходят на север, то рекомендуется установить для растения фитолампы, чтобы увеличить световой день цветка до двенадцати часов.

Данный прибор будет способствовать поддержанию фотобиологических процессов и обеспечит интенсивное цветение в новом сезоне.

Шаг 3. Создаем комфортный температурный режим

Осенью очень важно создать для комнатных растений оптимальный температурный режим. В этот период температура воздуха на подоконнике становится на 3–4 градуса ниже, чем в остальном помещении. Конечно, температурный режим индивидуален для каждого растения, но главное в этот период – уберечь их от сквозняка и при проветривании помещения убирать горшки с теплолюбивыми растениями с подоконника или накрывать их.

Например, очень боятся холодов и сквозняков многолетние комнатные фиалки, они болезненно переносят понижение температуры в помещении ниже 15 градусов.

Так же, как и все остальные растения, фиалки перед переносом в комнату стоит осмотреть. Если на растении образовались цветоносы, их стоит удалить. Это позволит растению отдохнуть зимой. Горшок с фиалкой на зимний период можно поставить на деревянную доску, это не позволит растению охладиться при соприкосновении с подоконником. Растение плохо переносит сухой воздух, поэтому относительная влажность в помещении не должна опускаться ниже 50%. Поливать в зимнее время фиалку стоит только теплой кипяченой водой.

Шаг 4. Очищаем листья

Все лето растения усердно трудились, очищая воздух от уличной грязи, поэтому осенью их необходимо очистить от накопившейся за сезон пыли. Зеленые растения с крупными листьями, например, фикусы, нужно протереть влажной тряпкой из микрофибры и удалить все загрязнения.

Крупные листья лучше протереть с двух сторон, мелкие листья можно опрыскать раствором. Дополнительно для обработки используйте средства, в составе которых есть инсектициды, например, фитоверм. Средство безвредно для людей, однако хорошо защищает растения от паутинных клещей, гусениц и других вредителей.

Шаг 5. Регулируем полив

Осенью очень важно перевести комнатные растения на умеренный полив. Если увлажнять их так же обильно и часто, как в летний период, это пагубно скажется на корневой системе и растение может погибнуть. Дело в том, что в осенне-зимний период грунт в горшке не успевает до конца просохнуть на глубине, и, если слишком часто поливать, корни растения могут начать гнить. Тем не менее нельзя допускать и полного пересыхания грунта.

На осенне-зимний период комнатные растения можно поставить в специальные поддоны с влажным керамзитом. Это защитит корневую систему от сырости и гниения. Или используйте систему автоматического капельного полива.

"Конусную капельницу устанавливают в горшок на глубину 10–20 см, и устройство по шлангу подает воду из установленной рядом емкости непосредственно к корням растения. Интенсивность полива можно регулировать, и в осенний период поставить его на минимум. Автоматический полив стоит от 699 рублей за 3 конуса", – советует эксперт.