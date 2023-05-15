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Понедельник 15 мая

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В Петербурге студент попытался совершить диверсию на железной дороге

В Петербурге студент попытался совершить диверсию на железной дороге
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Парень дважды пытался устроить поджог.

Молодой человек в Санкт-Петербурге пытался совершить поджог релейных шкафов на железнодорожных путях. По данным РИА ФАН, он делал это дважды.

18-летний парень пришел ночью к перегону станций Санкт-Петербург – Финляндский – Ланская с ломом, газетами и двумя литрами легковоспламеняющейся жидкости. С первого раза у студента поджог не получился, поэтому он вернулся через два дня. Как сообщают "Вести Подмосковья", молодого человека задержали с поличным.

Во время допроса парень признался, что за диверсию ему обещали 15 тысяч рублей. Задание он получил через социальные сети. Теперь молодому человеку грозит до 20 лет колонии, сообщает ОСН.

15 мая 2023, 12:54
Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press / www.globallookpress.com
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