Умер Кофи Анан

В возрасте 80 лет ушел из жизни бывший генеральный секретарь ООН Кофи Анан. "Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера – бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана", – говорится в сообщении на официальной странице Международной организации по миграции ООН в Twitter. Информация о смерти политика также была опубликована на его собственной странице в Twitter. Сообщается, что Кофи Анан скончался после болезни в окружении близких.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness... pic.twitter.com/42nGOxmcPZ