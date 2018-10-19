На прощании с жертвами бойни в Керчи случилось ужасное

Церемония прощания с жертвами керченской трагедии стала еще одним испытанием для местных врачей. На панихиду собрались тысячи жителей города. Люди не выдерживали нервного напряжения, многие теряли сознание. У медиков закончились все лекарства.

Таблетки от головной боли и давления, нашатырь – все пошло в ход, чтобы привести в чувство людей. Тех, кому потребовалась медицинская помощь, было так много, что медикаменты очень скоро закончились, передает телеграм-канал LifeShot.

Жители Керчи простились с 17-ю жертвами трагедии в политехническом колледже. Еще нескольких предадут земле на родине, за пределами полуострова. Церемония прощания с погибшими проходила на главной площади города. Проводить их в последний путь пришли тысячи жителей города, глава Крыма Сергей Аксенов и спикер крымского парламента Владимир Константинов, депутат Госдумы Наталья Поклонская.

17 октября 18-летний Владислав Росляков взорвал в здании колледжа самодельное устройство и открыл стрельбу из ружья, после чего покончил с собой. Погиб 21 человек, включая стрелка. В больницах Крыма, Краснодарского края и Москвы находятся 43 пострадавших, передает "Интерфакс".

Как сообщили в администрации Керчи, родственники Рослякова за телом пока не обращались. Его похороны пройдут позже. Сообщения о том, что стрелок будет захоронен в секторе кладбища дл безродных, в администрации опровергли: где будет могила Владислава, решат его родные.

Тем временем Следственный комитет опубликовал оперативное видео, снятое во время осмотра места происшествия. Сняты следственные действия в стенах колледжа, на кадрах видны следы картечи на стенах и дверях, пятна крови, разбитые окна.