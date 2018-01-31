Девушка кастрировала любовника за флирт с подругой

Жестокую расправу над возлюбленным учинила жительница Астаны. Поводом стала обнаруженная ревнивицей в телефоне мужчины фотография другой женщины. "Отелло в юбке" просто кастрировала изменщика.

Переписка с сестрой, где парень превозносил достоинства некой Карины, стала толчком к действию для жительницы Астаны Жанны Нуржановой. Еще больше разыгралась ревность, когда она обнаружила фотографии других представительниц прекрасного пола.

Мстительница не стала действовать спонтанно, а разработала план. Под предлогом интимной игры она связала мужчину шарфами. Привязав жертву к кровати, Жанна избила его железной палкой, а после ввела снотворное.

Кода любовник уснул, девушка обколола паховую зону обезболивающим, взяла скальпель и начала операцию. Следствие в подробностях описало весь процесс.

"Скальпелем стала делать надрезы в области левой части яичек. После перетянула ниткой семенной канатик и отрезала левый яичник, место рассечения зашила ниткой. После этого также двумя надрезами отрезала правый яичник мужчины, а когда стала зашивать второе место рассечения, нитка сошла с семенного канатика, началось обильное кровотечение", – приводит материалы суда Life.ru со ссылкой на казахстанские СМИ.

Мужчина истекал кровью, и Нуржановой пришлось самостоятельно везти его в больницу. Там ее и задержали. 36-летняя ревнивица арестована и ожидает суда. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее Dni.Ru писали, как 26-летняя аргентинка Бренда Бараттини отрезала своему любовнику пенис. Инцидент произошел в городе Кордоба. Инструментом для кастрации стали садовые ножницы. Девушка напала на своего сожителя в субботу поздно вечером. Но он смог выйти из квартиры и попросить помощи у соседей, которые и вызвали полицию и скорую помощь. Медики остановили кровь и забрали пострадавшего.

У полиции есть основания подозревать, что девушка не здорова. Стражи правопорядка предполагают, что Бренда обманула любовника. Она предложила мужчине разнообразить их половую жизнь и завязать глаза. Когда тот согласился на эксперимент, девушка взяла ножницы и отхватила ему детородный орган.

