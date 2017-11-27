Девушка отрезала сожителю пенис садовыми ножницами

26-летняя аргентинка Бренда Бараттини отрезала своему любовнику пенис. Инцидент произошел в городе Кордоба

Инструментом для кастрации стали садовые ножницы. Девушка напала на своего сожителя в субботу поздно вечером. После нападения он смог выйти из квартиры и попросить поморщи у соседей, которые и вызвали полицию и скорую помощь. Медики остановили кровь и забрали пострадавшего.

Сейчас он находится в госпитале, врачи пытаются спасти детородный орган 40-летнего мужчины. Саму Бренду задержала полиция, она находится под арестом. Девушка призналась в содеянном, однако утверждает, что это была самооборона. Якобы, мужчина хотел ее изнасиловать.

Как сообщает аргентинская газета Minuto uno, Бренду ждет психологическое обследование. У полиции есть основания подозревать, что девушка не здорова. Стражи правопорядка предполагают, что Бренда обманула своего любовника. Она предложила мужчине разнообразить их половую жизнь и завязать глаза. Когда тот согласился на эксперимент, девушка схватила ножницы и отхватила ему детородный орган.

Напомним, ранее подобный инцидент произошел в Индии. Возмущенная отсутствием секса девушка в порыве гнева отрезала супругу детородный орган. Пострадавший мужчина отказывался исполнять супружеский долг на протяжении десяти из 11 лет их брака. По словам жены, он регулярно называл ее некрасивой. Индианка была просто уверена, что у него есть другая.

В итоге жена, не сумев далее мириться с подобным отношением, подкараулила мужа, когда он выходил из душа и ударила его по голове. Предварительно вооружившись ножом, женщина отрезала пенис лежавшему в бессознательном состоянии супругу.