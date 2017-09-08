Мать высказалась о гибели актера Пашинина в Донбассе

О судьбе актера Анатолия Пашинина поступают противоречивые сведения. В пятницу, 8 сентября, начали приходить сообщения о смерти артиста, который недавно присоединился к украинским вооруженным силам в Донбассе. Однако его мать опровергла эту информацию.

Светлана Пашинина не подтвердила гибель сына. "Все нормально у нас", – ответила она журналистам Пятого канала. Вместе с тем директор Пашинина отказалась комментировать сообщения о его смерти. Она сослалась на то, что давно не связывалась с актером.

Опровергли сообщения о смерти Пашинина и на Украине. Как заявили в 8-м отдельном батальоне добровольческой армии "Аратта", в котором служит актер, Пашинин жив. "И хорошо себя чувствует", – цитирует издание "ОстроВ" источник в батальоне. Тем не менее в руководстве силовых структур Донецкой республики гибель Пашинина подтвердили.

О возможной гибели артиста высказался и его коллега по актерскому цеху Михаил Пореченков. По его словам, Пашинин сам выбрал свою судьбу, и не стоит злорадствовать над его участью. "Когда-то он был нормальным приличным человеком, когда мы с ним работали, а дальше что случилось, я не знаю. Он выбрал другую сторону баррикад. Всегда жалко, когда уходит человек", – цитирует Пореченкова телеканал "Звезда".

Напомним, о гибели Анатолия Пашинина сообщил писатель, боец ополчения Донецкой республики Захар Прилепин. "Пишут, актера Пашинина убили в результате обстрела. Кто начнет злорадствовать – буду банить. Не уподобляйтесь скотам", – написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, он не представляет, в каком бою мог быть убит Пашинин. Дело в том, что подразделение, где он служит, вообще никогда не воевало, поскольку "начальство не велит". "Я даже не знаю, где его подраздел находится", – написал Прилепин.

Вместе с тем ранее он настоятельно рекомендовал беглому актеру избегать встречи с ним. "Я не знаком с Пашининым, но это его личный выбор. Искренне рекомендовал бы ему не встречаться с моим подразделением в бою", – сказал Прилепин.

Анатолий Пашинин стал популярен в России благодаря фильмам "Грозовые ворота", "Адмирал" и "Мы из будущего". В конце августа этого года стало известно, что 38-летний актер ушел добровольцем в украинскую армию и воюет в Донбассе.

