Сбежавший актер Пашинин "ловит кайф" от войны в Донбассе

Звезда фильмов "Адмирал", "Грозовые ворота" и "Мы из будущего" 38-летний актер Анатолий Пашинин стал добровольцем украинской армии и воюет в Донбассе. Об этом сообщили украинские СМИ.

По словам артиста, он не выполняет долг, находясь в украинской армии. "Я кайф ловлю", – цитирует Пашинина украинский портал ТСН.

Как сообщается, актер уже взял себе позывной Дублер. При этом он показал паспорт гражданина России, презрительно назвав его "россиянским".

О том, что Пашинин присоединился к украинской армии, первым рассказал на своей странице в социальной сети Facebook журналист Андрей Цаплиенко. По его словам, он уже месяц находится в рядах ВСУ. "Не думал, что буду встречать День Независимости в компании человека из вражеских окопов. Но "старлей Доронин" – за нас!" – написал репортер.





Вместе с тем коллега Пашинина по актерскому цеху Михаил Поренченков, который по иронии судьбы снимался вместе с ним в "Грозовых воротах", предупредил сбежавшего на Украину артиста. "Может, мы еще встретимся, просто это, как я сказал, будут разные стороны баррикад. Но у нас память хорошая и здоровья много. Научится в их рядах чему-либо – разучим!" – заверил Пореченков.

В свою очередь писатель Захар Прилепин, который также находится в Донбассе, настоятельно порекомендовал Пашинину избегать встреч с ним, особенно в бою. "Я не знаком с Пашининым, но это его личный выбор. Искренне рекомендовал бы ему не встречаться с моим подразделением в бою", – сказал он.

У Анатолия Пашинина украинские корни. Он родился в городе Светловодске в семье потомственных военных. Окончил Высшее театральное училище имени Щепкина в Москве.

