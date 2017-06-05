В столице маньяков-насильников поймали на живца

Бойцы ОМОНа задержали в Москве двух маньяков-насильников. Одного из них силовики поймали на живца.

Сотрудники ОМОНа задержали подозреваемого в районе гипермаркета "Ашан", передает опубликовавший материал паблик Mash. Силовики поймали его на живца – сотрудница полиции под контролем работников спецслужб прошла мимо торгового центра, и после того, как маньяк напал на нее, стражи порядка незамедлительно задержали его.



Подозреваемым в изнасиловании нескольких женщин оказался гражданин Киргизии И. Довлатов. Он рассказал, что орудовал в районе Медведково и Мытищ вместе с подельником, который также позднее был задержан.

Преступники признались, что они выслеживали девушек по очереди. Они искали их на лесополосе на МКАДе. Отметим, что маньяки не только насиловали своих жертв, но и грабили их.

Ранее стало известно, что на счету маньяков уже четыре жертвы ограбления в Медведково и Мытищах. Последнюю из них, 19-летнюю сотрудницу "Ашана" Кристину, преступник схватил рядом с местом ее работы. "Он угрожал ножом и говорил: "Если хочешь жить, будешь делать, что я скажу", – рассказала она.

Тогда же со слов сотрудницы "Ашана" стали известны приметы подозреваемого. По ее словам, преступник – азиат 35-40 лет, говорящий с едва заметным акцентом. Она отметила, что маньяк был одет в темную куртку, темные джинсы и ботинки.