Полиция назвала число жертв теракта в Стокгольме

Шведская полиция озвучила официальные данные по жертвам и пострадавшим от теракта в центре Стокгольма. По последним данным, погибли четыре человека, получили различные травмы – 15, передает Lenta.ru. Кроме того, сообщается о задержании одного подозреваемого. Ранее шведские правоохранители сообщали, что допрашивают двух человек, однако подчеркнули, что их нельзя считать подозреваемыми в причастности к атаке.