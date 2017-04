Подробности страшного теракта в центре Стокгольма

Терактом наезд на гуляющих по одной из самых туристических улиц шведской столицы уже признал премьер-министр страны Стефан Левен. Для осуществления своего плана злоумышленник тем же утром угнал грузовик компании Spendrups. Он дождался, пока водитель начнет заниматься разгрузкой продуктов для ресторана Caliente, запрыгнул в кабину и уехал.

Очевидцы рассказывают, что на улице Дроттнинггатан грузовик появился совершенно неожиданно. Сбив пешеходов, он протаранил витрину одного из магазинов. После этого, по предварительным данным, начался пожар. Экстренные службы залили место происшествия пеной.

‼️‍ #Sweden: After the truck drove into a crowd, apparently, he caught fire. Firefighters at work in #Stockholm. @Onlinemagazin pic.twitter.com/TA06hbXmEe