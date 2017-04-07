Названы следующие цели террористов в Европе

По мнению экспертов, теракт в Стокгольме явно демонстрирует, что теперь целью боевиков станет Северная Европа. Политологи считают, что с помощью подобных атак террористы хотят спровоцировать конфликт между местным населением и мигрантами.

Как рассказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко, вслед за Стокгольмом боевики попытаются атаковать и другие города Северной Европы. Эксперт уверен, что главная цель террористов – поднять волну радикализма на фоне столкновений беженцев и местного населения.

"Не секрет, что в странах Северной Европы огромное количество пронацистских организаций. Идет общая дестабилизация Северной Европы. Это общая часть, на очереди – Дания и Финляндия", – цитирует политолога Life.ru.

По мнению доцента кафедры европейского права МГИМО Николая Топорнина, после трагических событий в Стокгольме Швеция наверняка ужесточит миграционное законодательство. Впрочем, эта мера может быть неэффективна, так как боевики уже могут быть гражданами страны. "Полиция должна провести тщательное расследование, возможно, скорее всего, ячейка уже работает вовсю на территории Швеции", – отмечает эксперт.

Политолог Алексей Мухин считает, что благополучная скандинавская страна – идеальная мишень для террористов еще и потому, что отражает базовые ценности христианства. "Речь идет о системном разрушении, о создании хаоса в христианском мире, выбирают разные страны, в том числе благополучные", – подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в Стокгольме грузовик на полной скорости протаранил толпу людей. По последним данным, в результате теракта погибли около пяти человек.