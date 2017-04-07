Первые фото и видео с места наезда грузовика на толпу людей в Стокгольме
Пользователи соцсетей публикуют фото и видео из центра Стокгольма. На видеороликах видно, как толпы людей в ужасе убегают с места происшествия. Пока неизвестно, был ли это теракт.
#SonDakika Stockholm'de kamyon yayaların arasına daldı: Çok sayıda yaralı var. İnsanlar kaçışıyorpic.twitter.com/85l8E3632F— Yunus Paksoy (@yunuspaksoy) 7 апреля 2017 г.
7 апреля 2017 г.
Несколько очевидцев запустили онлайн-трансляцию.
EN DIRECTO en #Periscope: Looks like attack (Stockholm) https://t.co/6R696X0Nb6— tito mon (@titomontitomon) 7 апреля 2017 г.
First image of Sweden Truck Accident @France24_en @ZoieOBrien_ #Stockholm #Sweden pic.twitter.com/KDGRghKXol— Dennis Wecker (@dennis_wecker) 7 апреля 2017 г.
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