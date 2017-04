В Стокгольме грузовик въехал в толпу

Грузовой автомобиль въехал в толпу прохожих в центре Стокгольма. Информация о случившемся уточняется.

ЧП случилось на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, передает местное издание Expressen. По словам очевидцев, некоторые пострадавшие неподвижно лежат на земле.

В Сети появились первые фотографии с места происшествия. На снимках виден грузовик, совершивший наезд, а также многочисленные машины экстренных служб.

"Я видела сотни бегущих людей, они бежали, спасая свою жизнь", – цитирует Aftonbladet свидетельницу случившегося. Происходящее сняли на видео очевидцы.

Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb — Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.

"Я видел по крайней мере двух сбитых. Я бежал так быстро, как только мог", – рассказал один из прохожих. Местные СМИ сообщают, что погибли три человека.

На снимках с места ЧП видно, что грузовик протаранил витрину одного из магазинов. Место происшествия оцепила полиция.

Сообщается, что из-за наезда грузовика в городе было временно остановлено движение в метро. По предварительной информации, грузовик был угнан утром 7 апреля.

Позже в социальных сетях появились сведения, что на месте происшествия слышали выстрелы. По некоторым данным, водитель, въехавший в толпу, был схвачен полицией.