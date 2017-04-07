В Стокгольме грузовик въехал в толпу
ЧП случилось на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, передает местное издание Expressen. По словам очевидцев, некоторые пострадавшие неподвижно лежат на земле.
Sztokholm - ciężarówka wjechała w tłum ludzi. #stockholm #BreakingNews pic.twitter.com/BSVZd5fRNg— Pan Avanti (@Pan_Avanti) 7 апреля 2017 г.
В Сети появились первые фотографии с места происшествия. На снимках виден грузовик, совершивший наезд, а также многочисленные машины экстренных служб.
First image of Sweden Truck Accident @France24_en @ZoieOBrien_ #Stockholm #Sweden pic.twitter.com/KDGRghKXol— Dennis Wecker (@dennis_wecker) 7 апреля 2017 г.
"Я видела сотни бегущих людей, они бежали, спасая свою жизнь", – цитирует Aftonbladet свидетельницу случившегося. Происходящее сняли на видео очевидцы.
Something's happening on Drottninggatan and around Stockholm. pic.twitter.com/YPbrZSe5Mb— Johnny Chadda (@johnnychadda) 7 апреля 2017 г.
"Я видел по крайней мере двух сбитых. Я бежал так быстро, как только мог", – рассказал один из прохожих. Местные СМИ сообщают, что погибли три человека.
+++Terror in #Stockholm+++— WolfgangH (@Wolfgang_H) 7 апреля 2017 г.
police confirms it's a #TerroristAttack
at least 3 dead - dozens injured pic.twitter.com/ViCYmDLvnL
На снимках с места ЧП видно, что грузовик протаранил витрину одного из магазинов. Место происшествия оцепила полиция.
A truck hit central Stockholm 20min ago, stay alert! #drottninggatan #stockholm pic.twitter.com/c0RiEuIJ6c— Luca Banderet (@LucaBanderet) 7 апреля 2017 г.
Сообщается, что из-за наезда грузовика в городе было временно остановлено движение в метро. По предварительной информации, грузовик был угнан утром 7 апреля.
��‼️������ #Sweden: After the truck drove into a crowd, apparently, he caught fire. Firefighters at work in #Stockholm. @Onlinemagazin pic.twitter.com/TA06hbXmEe— The National Hero (@Fake_Ljaschko) 7 апреля 2017 г.
Позже в социальных сетях появились сведения, что на месте происшествия слышали выстрелы. По некоторым данным, водитель, въехавший в толпу, был схвачен полицией.
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