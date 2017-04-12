Число жертв теракта в Петербурге выросло до 15

Россия отказалась от "Евровидения" Актер Степанов выпал из окна Визит Тиллерсона в Москву Взрыв в метро Дом-2

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Мать сдала Диану Шурыгину в больницу
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
партнеры
Четверг 13 апреля
Лента новостей
23:04
Андреева показала красавицу-дочь
21:55
"Киргизская принцесса" вызвала скандал кормлением грудью
21:19
Компьютерные игры лишают работы
20:44
Рецепт приготовления вкуснейшей пасхи
20:21
Наезд Савченко на старушку попал на видео
20:02
Ким Чен Ын пригрозил агрессору Трампу
19:50
Подростку оторвало руки при взрыве в Петербурге
19:42
Где можно спрятаться от Третьей мировой войны
19:35
Захарова показала омовение в Иордане
19:09
На Пасху москвичам разрешат бесплатно парковаться
18:43
Кличко распродает киевское метро по частям
18:37
В Солнечной системе найдена еще одна планета
18:37
Эрнст отказался показывать "Евровидение" из-за Самойловой
18:26
Трамп "сел на шпагат" между Москвой и Пекином
18:17
В Москве появится памятник Солженицыну
18:08
США случайно разбомбили собственных союзников
17:55
Упавший из окна Степанов травмировал бывшую невесту
17:54
Стриженова превзошла Волочкову растяжкой
17:49
Володин призвал депутатов не "пиариться" на законах
17:36
Как замедлить время в отпуске
17:29
Косметика опасна для здоровья
17:16
Малахов попал в психбольницу к Шурыгиной
17:03
Лобода завела Бузову (видео)
16:58
Украину превратят в Запорожскую Сечь
16:56
Российскому футболисту разбили лицо во время матча (видео)
16:51
Киев позлорадствовал над визитом Тиллерсона в Россию
16:48
Два миллиарда человек травятся водой с фекалиями
16:40
42-летняя Довлатова в четвертый раз стала мамой
16:34
В России подорожает водка
16:30
Калининградский губернатор рассказал об успехах региона
16:17
Наука доказала существование Бога
16:12
Лайки в Facebook вызывают недомогание
16:12
В Москве к пенсионерам прикрепят личных терапевтов
15:53
Представитель Бондарчука закатил истерику из-за Степанова
15:52
Самые долгожданные фильмы апреля
15:49
Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову
15:45
Лондонские сурикаты вкусно отмечают Пасху
15:39
США напуганы резким выступлением российского дипломата
15:37
Восьмилетний мальчик украл отцовский фургон для поездки за бургерами
15:31
Выпавший из окна Василий Степанов употреблял препараты
15:29
"ЕР" не поддержит допуск страховщиков к врачебной тайне
15:23
Дума и кабмин оценят эффективность законопроектов
15:16
"Зенит-Арена": скоро играть, но непонятно как
15:14
Подлая кража подкосила Евгения Осина
15:11
Китайский политик без ума от подарков Путина
15:03
20-килограммовый младенец удивил врачей
14:59
Матвиенко посоветовала женщинам быть настойчивее
14:53
Богач Трамп брал в долг у России
14:42
Кулич за 5 тысяч рублей возмутил россиян
14:29
До Трампа долетели оскорбления из космоса
14:11
PornHub снова осчастливит россиян
14:04
Первый украинский космонавт отказался от роли Гагарина
14:02
Ученые советуют заваривать чай в микроволновке
13:54
Известную ведущую обвинили во вранье и грозят увольнением
13:51
Звягинцев покажет "Нелюбовь" на Каннском кинофестивале
13:51
Анита Цой расплакалась от отчаяния посреди огорода
13:48
Видео с покалеченным после падения из окна Степановым попало в Сеть
13:47
Россияне считают нужными партийные праймериз
13:42
Программу "Моя улица" поддерживают 86% москвичей
13:36
Как собрать iPhone своими руками (видео)
13:29
О чем говорили Путин и Тиллерсон
13:28
"Форсаж 8": упрямые русские и женщина-дьявол
13:26
"Платон" вскрыл проблемы регионов
13:13
Шоу "Говорим и показываем" заменили сериалом
12:50
Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова
12:49
Звезда фильма "Обитаемый остров" о драме Василия Степанова
12:45
Бег может продлить жизнь на годы
12:40
Сухоруков пожалел о роли в "Физруке"
12:23
Трагическая судьба актера Василия Степанова
12:19
Дети стали чаще болеть раком
11:48
В Самаре поймали украинского шпиона
11:42
Тимошенко сравнила соратника Порошенко с пупырышком
11:41
Названы самые безопасные автомобили для россиян
11:41
Сильвестр Сталлоне попал в скандал
11:31
Украина выступила с заявлением по "Евровидению"
11:29
Савченко сбила бабушку в Киеве
11:07
Бывшего губернатора Челябинской области объявили в розыск
10:56
На фиолетовой ветке метро произошел сбой
10:56
Заключенные собрали вручную компьютеры ради порно
10:50
Усманов подал в суд на Навального
10:46
Джуд Лоу исполнит роль Дамблдора
10:43
Задержан бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов
10:37
Выступление участника "Голоса" сорвалось из-за бомбы
10:29
У актера Степанова диагностировали шизофрению
10:28
В Москве годовалый ребенок выпал из окна на 8-м этаже
10:13
Бывшая жена ворвалась в жизнь звезды "Дома-2"
10:12
Москвичам пообещали арктический холод на Пасху
09:47
Зять Трампа развалил Белый дом
09:38
Названы самые надежные валюты
09:38
Собутыльники обокрали певца Евгения Осина
09:16
В Петербурге подросток выпал из окна
09:08
Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
09:07
В Москве труп мужчины месяц пролежал в коллекторе
08:52
В Якутии два самосвала провалились под лед
08:48
Близкие рассказали о выпавшем из окна Василии Степанове
08:41
Москвичка в ходе ссоры зарезала собутыльника
08:40
Россия попала в продуктовую зависимость от Белоруссии
08:29
Главный предатель Порошенко получил убежище в ЕС
08:29
В женской тюрьме прошел конкурс красоты
08:18
В Москве 12-летнему школьнику сломали нос
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Почему американцы бескультурно повели себя с Лавровым
У актера Степанова диагностировали шизофрению
Мать Фриске три дня ждала внука под дверью его дома
Бузова натянула розовые сапоги до живота (фото)
Москва просит у Киева помощи из-за Максаковой
Эрнст отказался показывать "Евровидение" из-за Самойловой
Происшествия

Число жертв теракта в Петербурге выросло до 15

прочитано 950 раз

Один из тяжелораненых при взрыве в метро Санкт-Петербурга скончался в больнице в ночь на 12 апреля, передает Life.ru. Мужчина получил множественные осколочные ранения и переломы конечностей. До последней минуты он был в реанимации, где за его жизнь боролись врачи. На стационарном лечении находятся 36 человек.

12 апреля 2017, 11:27

комментарии

Политика

Ким Чен Ын пригрозил агрессору Трампу
США случайно разбомбили собственных союзников
Трамп "сел на шпагат" между Москвой и Пекином
Украину превратят в Запорожскую Сечь

Шоу-бизнес

Самойлова все равно поедет на "Евровидение"
Андреева показала красавицу-дочь
Анджелина Джоли выходит замуж
В споре России и Украины из-за "Евровидения" поставлена точка

Проишествия

Мужчина прогулялся по рельсам метро в Москве (видео)
У российского актера нашли склад оружия
Вдохновленные "Манчестером у моря" американцы убили сына-инвалида
Горе-грабитель на велосипеде растерял добычу (видео)

Lifestyle

Самые долгожданные фильмы апреля
Звягинцев покажет "Нелюбовь" на Каннском кинофестивале
"Форсаж 8": упрямые русские и женщина-дьявол
Сухоруков пожалел о роли в "Физруке"
Шоу-бизнес

У актера Степанова диагностировали шизофрению

Звезду фильма "Обитаемый остров" увезли в психиатрическую клинику
Шоу-бизнес

Трагическая судьба актера Василия Степанова

После оглушительного успеха артиста ждало полнейшее забвение
Шоу-бизнес

Подлая кража подкосила Евгения Осина

Знаменитый певец попал в неприятную историю
Регионы

Подростку оторвало руки при взрыве в Петербурге

Юноша госпитализирован

Гороскоп

Андрей Чернышев станет отцом двоих детей
Астрологический прогноз с 10 по 16 апреля
Самые "денежные" знаки Зодиака
Карьера Мутко под угрозой из-за скандала

Фоторепортажи

Шульгина в дырявых сапогах переплюнула Бузову
Странная жизнь выбросившегося из окна Степанова
В женской тюрьме прошел конкурс красоты
Зара прячет живот под свободной одеждой

Спорт

Российскому футболисту разбили лицо во время матча (видео)
Итальянские волейболистки снялись без трусов (фото)
Плющенко объяснил уход из спорта
Гимнастке Мамун тяжело далось расставание с женихом

Регионы

Подростку оторвало руки при взрыве в Петербурге
"Зенит-Арена": скоро играть, но непонятно как
Тигр занялся шопингом в ТЦ (видео)
Мэр Красноуфимска объяснил призыв смеяться после теракта
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru