Число жертв теракта в Петербурге выросло до 15

Один из тяжелораненых при взрыве в метро Санкт-Петербурга скончался в больнице в ночь на 12 апреля, передает Life.ru. Мужчина получил множественные осколочные ранения и переломы конечностей. До последней минуты он был в реанимации, где за его жизнь боролись врачи. На стационарном лечении находятся 36 человек.