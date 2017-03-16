Актера Игнатюка в центре Москвы избил гопник с кастетом

Члены "Содружества актеров Таганки" Илья Масленников и Владимир Игнатюк подверглись нападению у выхода из театра. Хулигану не понравилось, как артисты ответили на его вопрос.

Когда актеры покинули помещение через служебный вход, к ним подошел молодой человек, рассказал Илья Масленников. "Он спросил о каком-то увеселительном заведении. Мы объяснили, что по данному адресу находится театр", – вспомнил артист.

По всей вероятности, ответ хулигану не понравился, сообщает Life.ru. Масленников заметил в его руках предмет, похожий на кастет: "Он резко размахнулся и ударил меня по голове. Я – в очках. Пока поправлял дужки, впившиеся в кожу, мужчина нанес снова удар и попал в Игнатюка. От удара тот упал".

Злоумышленник попытался убежать, Масленников преследовал его до станции метро "Таганская". "Там обратился к полиции. Уточнив место происшествия, они меня перенаправили в наземное подразделение", – заявил актер.

Гопнику все же удалось скрыться, сообщает телеканал РЕН ТВ. После неудачной погони артист вернулся к театру и вызвал скорую помощь.

Как писали Dni.Ru, Владимир Игнатюк был доставлен в Научно-исследовательский институт имени Склифосовского. Врачи диагностировали у него ушибленную рану затылочной области.