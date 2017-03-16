Известного актера жестоко избили в центре Москвы
Нападение на Игнатюка произошло на улице Земляной Вал, недалеко от театра, в котором он служит. По предварительным данным, преступников было несколько. Они избили актера и скрылись.
Пострадавший был доставлен в Научно-исследовательский институт имени Склифосовского, передает РЕН ТВ. Врачи диагностировали у него раны головы, сообщает Life.ru. "Сейчас он находится в приемном отделении, с ним еще работают врачи", – рассказали в справочной учреждения агентству городских новостей "Москва".
Владимир Игнатюк служит в театре "Содружество актеров Таганки" с 1994 года. Также он снимается в фильмах и телесериалах. Среди последних работ – "Чокнутая", "Час Волкова – 5" и "Которого не было".
Игнатюк окончил театральный факультет Саратовской государственной консерватории имени Собинова. Позже учился в аспирантуре ВТУ имени Щукина на кафедре "пластическое воспитание актера" по специальности "сценическое движение".
Напомним, что недавно в Москве произошло нападение на режиссера Викторию Кузнецову. Как писали Dni.Ru, таксист отнял у нее деньги. К счастью, Кузнецова не пострадала.
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