Очевидцы сообщили о крушении вертолета в Подмосковье

Жители Подмосковья сообщили о падении вертолета Ка-32 недалеко от деревни Кобяково. К месту крушения прибывают сотрудники экстренных служб региона.

В МЧС официально не подтвердили информацию о случившемся. Спасатели ищут предполагаемое место крушение. "Пока признаков падения вертолета не обнаружено", – сообщил ТАСС источник в экстренных службах