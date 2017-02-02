Очевидцы сообщили о крушении вертолета в Подмосковье

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Жители Подмосковья сообщили о падении вертолета Ка-32 недалеко от деревни Кобяково. К месту крушения прибывают сотрудники экстренных служб региона.
В МЧС официально не подтвердили информацию о случившемся. Спасатели ищут предполагаемое место крушение. "Пока признаков падения вертолета не обнаружено", – сообщил ТАСС источник в экстренных службах
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