Мстительная любовница отрезала парню мужское достоинство

Йоханни Диас накачала своего бывшего парня наркотиками и отрезала ему мужское достоинство, пока он был без сознания. Инцидент произошел в городе Пуэрто-Плата (Доминиканская Республика), где пара снимала коттедж.

44-летний Самуэль Вентура Гарсия и его подруга крупно поссорились – как полагают в полиции, из-за разлада в отношениях. По данным следствия, девушка подсыпала возлюбленному наркотики и тот лишился сознания. Завершив хирургическое вмешательство в интимную жизнь мужчины, Диас сбежала с места преступления. Однако полицейские ее быстро поймали.

После задержания Диас заявила, что не раскаивается в содеянном. По ее словам, бывший бойфренд жестоко с ней обращался и она не могла больше терпеть его выходки. В то же время, ее слова опровергает брат пострадавшего.

