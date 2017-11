В лондонском метро произошла стрельба

В центре Лондона на станции Oxford Circus раздались выстрелы. Полиция перекрыла близлежащие улицы, по факту случившегося проводится расследование.

В Сети появляются первые кадры с места происшествия. Правоохранители выгоняют людей из опасной зоны. Информации о пострадавших нет.

Looking out the window at a whole lot of police on oxford street. Hoping it's something minor. pic.twitter.com/f8ypoA7wIJ