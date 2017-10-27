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Происшествия

Подробности кровавой расправы над двумя девушками на вечеринке

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Стали известны подробности ночи, ставшей роковой для двух жительниц Волжска. Их убили из-за отказа вступить в интимную близость.
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По информации местных СМИ, Александр Масленников познакомился в баре с двумя девушками. Он пригласил их продолжить приятный вечер у него в гостях. Вечеринка с алкогольными возлияниями переместились в квартиру подозреваемого, предает портал "Блокнот Волгограда". В какой-то момент, одна из девушек вышла покурить на балкон.

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В этот момент Масленников предложил второй гостье заняться сексом. Девушка отказалась. Разъяренный мужчина несколько раз ударил ее ножом. На крик с балкона прибежала ее подруга, которая тоже получила ножевые ранения.

Масленников расправился с ранеными женщинами, и, чтобы замести следы своего преступления, расчленил останки, которые упаковал в большие сумки. Фрагменты тел жертв он оставил в лесопосадке в черте города. Именно там велись самые активные поиски, однако найти останки девушек смогли только спустя девять дней.

Ранее выдвигалась версия, что мужчина не просто расчленил своих жертв, но и пропустил их через мясорубку, которую купил незадолго до совершения убийства. Эта теория не подтвердилась. По официальным сообщениям, информации о том, что убийца сделал фарш из своих жертв не поступало.

После того, как Масленников избавился от тел, он сбежал к своему знакомому в Химки, где скрывался от розыска. Оперативникам удалось задержать его, когда он решил прогуляться с девушкой по торговому центру.

 Спутница убийцы оказалась парикмахершей из Подмосковья, с которой Масленников договорился встретиться через сайт знакомств. Он флиртовал с девушкой и настаивал на живом общении. Через какое-то время парикмахерша согласилась. Пока ничего неподозревающая девушка ходила по магазинам вместе с убийцей, дома ее ждала 14-летняя дочь. 

Автор: Михаил Войцеховский27 октября 2017, 21:40

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