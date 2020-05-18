Гороскоп на сегодня, 19 мая 2020 года

Ракам следует добросовестно исполнять обязательства перед другими людьми, Близнецам нужно обуздать свои переживания, а Рыбам не вздорить с любимыми. Читайте свежий гороскоп на сегодня для всех знаков зодиака на "Дни.ру".

Овен

Уделите сегодня время близким людям и родственникам. Если кто-то из окружения переживает сложные времена, поддержите его словом и делом. Ваша эмоциональная и даже, возможно, материальная поддержка окажется очень кстати. Гороскоп говорит, что во вторник, 19 мая, ваша сила созидательно воздействовать на жизни других людей будет высока как никогда. Это шанс сыграть весьма конструктивную роль в чьей-то судьбе.

Телец

Вам стоит заняться решением скопившихся дел. Если последние недели принесли вам проблемы со здоровьем или финансовые вопросы – начните заниматься этим сегодня. Помните, что уповать на внешнюю силу бесполезно, если вы сами о себе не заботитесь. Станьте для себя самих стержнем и опорой. Также гороскоп говорит, что имеет смысл сделать свою жизнь более выверенной и дисциплинированной, если в вашем распорядке все время царит хаос. Не бойтесь меняться и брать и на себя ответственность.

Близнецы

Нервное состояние и беспокойство могут стать источником деструктива. Так что постарайтесь сегодня сохранять гармоничное и уравновешенное состояние духа. Спокойно, без рывков занимайтесь своими рабочими обязанностями. Разработайте план действий, это поможет вам двигаться малыми, но четкими шагами. Гороскоп говорит, во вторник, 19 мая, вы будете чувствовать себя гораздо лучше и увереннее, четко зная в каком направлении вы движетесь. Держите глаза открытыми и старайтесь не впадать в суженное туннельное зрение по возникающим вопросам.

Рак

Увы, многие аспекты жизни, которыми вы пренебрегали в последнее время, могут "догнать вас" сегодня. Чтобы минимизировать возможный ущерб, держите во внимании, все ли обязательства перед другими людьми вы исправно выполняете, все ли договоры соблюдаются, все ли счета оплачены, все ли письма отправлены и так далее. Гороскоп говорит, что во вторник нужно проявить максимальную собранность и аккуратность.

Лев

Вам стоит вспомнить, что мир не вращается вокруг вас, как бы ни хотелось иного. Не забывайте сегодня об интересах других людей, иначе вам будет трудно наладить конструктивный диалог, а вот обидеть человека, который будет чувствовать себя несправедливо обделенным – легко. И не ждите, что кто-то будет все делать за вас – у других тоже есть свои проблемы. Гороскоп также советует, что во вторник, 19 мая, нужно быть практичными, не растрачивая свою энергию впустую.

Дева

Сегодня отличный день для того, чтобы познать новое. Учитесь, читайте, получайте навыки и опыт. Будьте открыты всему новому, и это принесет в будущем свои плоды. Проявите внимательность и посмотрите, какие перспективы и возможности окружают вас. Велика вероятность, что вы уже длительное время буквально проходите мимо них, погруженные во внутренние переживания. При этом гороскоп говорит, что нужно адекватно оценивать свои силы, а крупные труднодостижимые цели разбивать на множество небольших шагов. Иначе барьеры окажутся вам не по зубам.

Весы

Вам будет весьма непросто принимать решения. С одной стороны, будет хотеться ясности и стабильности, с другой – бушующая энергия будет буквально разрывать вас в разных направлениях. Необходимо найти баланс, канализировать свои устремления в одно русло. Гороскоп на вторник, 19 мая, говорит, что заряд внутренних сил будет заставлять вас двигаться, ваша же задача – задать нужный вектор и придерживаться выбранного направления.

Скорпион

Для вас день будет, скорее всего, богат на свежие идеи и задумки. Весьма вероятно, что вас будут посещать инсайты и "эврики". Пользуйтесь этим. Такой период может сыграть важную роль в вашей жизни, когда вы будете ясно понимать, чего вы хотите, куда и, главное, как двигаться. Гороскоп говорит, что следует хотя бы на время снизить свою критичность, не поддаваться чрезмерно сомнениям и расчетам, оставляя пространство и для внерациональной интуиции.

Стрелец

Сегодня вам следует отыскать свой источник мотивации. Вы должны видеть долгосрочную выгоду в том, что вы делаете. И тогда вы почувствуете внутренний потенциал и силы, энергия не будет безвозвратно тратиться. Вы будете знать, что вкладываетесь в собственное будущее и делать это будете с удовольствием, лишь распаляя свой интерес. Также гороскоп говорит, чтобы поймать подобное ощущение, нужно убрать напряжение из тела. Помочь может спорт или хотя бы продолжительная разминка.

Козерог

В последнее время понятия "дисциплина" и "долг" стали для вас основными. Вам может казаться, что это несколько вас отягощает, замедляя продвижение к намеченным целям. Но постарайтесь не рассматривать это как исключительный негатив. Как говорит гороскоп, на самом деле сейчас важное для вас время, чтобы не спешить сверх меры и иметь возможность думать о будущем. Используйте вторник, 19 мая, чтобы сконцентрировать свою рассеянную энергию и внести определенность в ваши планы. Сфокусируйтесь и оптимизируйте свою жизнь пока есть благоприятный момент.

Водолей

Сегодня вы будете испытывать прилив жизненной и физической силы. Главное условие – вы должны быть хорошо отдохнувшими и свежими с утра. Используйте свои позитивные эмоции для достижения целей. Гороскоп говорит, подобные "окрыляющие" периоды происходят не очень часто, поэтому не разменивайтесь на мелочи, двигайтесь к главному. Проявляйте любовь в близких, организуйте свое рабочее и жизненное пространство. Эти преобразования сохранят частицы этой позитивной волны и сыграют конструктивную роль в вашем будущем.

Рыбы

Вероятно, вам сегодня будет трудно найти точное верное направление. Поэтому будьте аккуратны. Скорее всего, сегодня не лучшее время для того, чтобы ставить все на кон – а вдруг ошибетесь. Поэтому будьте более практичны и осторожны. Также гороскоп говорит, что во вторник, 19 мая, в романтической сфере остерегайтесь всплесков раздражительности и обид. Это может навредить отношениям с близким человеком. Чтобы вы не думали в конкретной ситуации, помните, вы можете делать из мухи слона, а на самом деле не все так страшно.