Вымотанную Джоли ждут долгие годы под надзором врачей

Самую красивую женщину планеты нашли в психиатрической клинике. Потеряв мужа, Анджелина Джоли не смогла справиться с депрессией и решила пройти лечение. Что сломало актрису, Dni.Ru рассказала потомственная ведунья Саона.

"История с госпитализацией Анджелины Джоли более чем предсказуема. Она полностью вымотала себя переживаниями из-за развода с Брэдом Питтом. Что бы ни говорили СМИ, единственным желанием актрисы было восстановить отношения с мужем. Но не всегда мы в состоянии что-либо исправить. Брэд уже не одинок, и это ее больше всего печалит. Джоли упустила момент, устранить соперницу нельзя", – рассказала Dni.Ru ведунья Саона.

По ее словам, в этой паре было все – и ссоры, и перемирия, и снова жуткая ругань с оскорблениями. "Их кидало из крайности в крайность: то безумный секс, то отстранение друг от друга на месяцы. Брэд стал отходить от нее дальше и дальше. То, что у Питта есть скрытая любовь, для Джоли это не секрет. Поэтому были срывы и депрессии, которые и привели актрису на больничную койку", – пояснила ясновидящая.

Карты Таро показывают, что Брэд и Энджи вместе жить уже не будут. "В жизни Джоли начинается тяжелый период. Впереди постоянные срывы, нахождение под наблюдением врачей ей обеспечено на долгие годы. А вот жизнь Питта будет идти своим чередом, он будет счастлив с новой избранницей. К сожалению, самая красивая пара Голливуда, увы, уже никогда не порадует нас своими совместными выходами в свет. Теперь их будут связывать только дети", – добавила Саона.