Почему изнасилованную Шурыгину преследуют скандалы

Широкая общественность обсуждает роман и предстоящее замужество дважды изнасилованной Дианы Шурыгиной. Есть ли чувства, или отношения возлюбленных лишь новый пиар-ход, узнали Dni.Ru.

Новость о скорой свадьбе Дианы Шурыгиной и оператора Андрея Шлягина – вовсе не слух и не пиар-акция, это чистая правда, уверена таролог и ясновидящая Марианна Абравитова. "Диана действительно выйдет за Андрея замуж, сейчас между ними все серьезно. Они влюблены друг в друга и не хотят расставаться ни на минуту. Их ждет гармония и счастье, но, к сожалению, ненадолго. В браке они проживут несколько лет, и Диана даже родит ребенка, но в итоге пара все равно распадется", – сказала медиум.

Но самое интересное в судьбе Дианы начнется уже потом. Карты Таро показывают, что она снова станет главным действующим лицом скандальной истории, которая вызовет большой общественный резонанс. "Дело в том, что Диана по своей сущности такая, она человек-скандал. Осознанно или нет, но она всегда будет впутываться или создавать вокруг себя ситуации, которые просто невозможно оставить без внимания. Кроме того, после нескольких эфиров в студии Андрея Малахова девочка поняла, что подобные истории – лучший пиар, способный принести славу и внимание, а в долгосрочной перспективе – карьеру и деньги", – объяснила Абравитова.

Наладить жизнь и обрести стабильность хоть в какой-нибудь сфере жизни Диане не удастся до старости. "По судьбе ей выпадает несколько браков. Что касается карьеры, то ей предстоят долгие поиски себя, она попробует свои силы в разных сферах и всерьез задастся целью построить карьеру в масс-медиа. Будут успешные проекты с ее участием, но по тем или иным причинам все они будут уходить из эфира, или продолжать существование без Дианы", - предсказала таролог. В общем, у Дианы есть все шансы стать в будущем одной из тех, кого называют "светскими львицами".