Шурыгина выложила Шепелеву неожиданные детали своего изнасилования

В эфир вышел долгожданный выпуске программы "На самом деле" на Первом канале с Дианой Шурыгиной. Вопросы ведущего и экспертов заставили сердце девушки бешено колотиться – в начале ток-шоу он составлял 163 удара в минуту.

Диана Шурыгина – одна из самых одиозных персон. Изнасилование по пьянке – единственное, чем она прославилась. И стала настоящей звездой эфира. Андрей Малахов посвятил ей несколько выпусков программы "Пусть говорят". Теперь же Шурыгина пришла к Дмитрию Шепелеву в студию "На самом деле".

Действительно ли Сергей Семенов бил ее в тот роковой вечер? Правда ли семье Шурыгиных предлагали миллион за то, чтобы Диана изменила показания в суде? И на самом ли деле в ту ночь на вечеринке произошло изнасилование?

На все эти вопросы и попытались найти ответы эксперты. В студию пришла и сестра арестованного за изнасилование Семенова Екатерина. Она выразила надежду, что прольет свет на многие вопросы и поможет брату.

С самого начала передачи было видно, что Диана заметно волновалась, об этом говорил ее бешеный пульс. На главный вопрос о том, поставленный первым, было ли изнасилование, девушка ответила утвердительно. Однако сказать, правду говорит Шурыгина, эксперты пообещали позже.

Публикация от Диана Шурыгина (@di_shur_555) Авг 30 2017 в 5:52 PDT

Диану попросили вспомнить все мельчайшие подробности злополучного вечера. "Меня пригласила на вечеринку подруга Даша, позвала на День рождения к ее знакомому, которого я не знала... Она мне сказала, что можно просто пойти развеяться... Когда я отправлялась на эту вечеринку, я предполагала, что меня могли там изнасиловать, потому что когда мы с подругой выходили из общежития, я спросила, не тронет ли там нас никто, она сказала, что сама этого боится. "Ха-ха-ха, все равно пошли", – поделилась девушка.

Публикация от Диана Шурыгина (@di_shur_555) Июл 30 2017 в 1:47 PDT

Но, как все знают, вечеринка оказалась для Дианы роковой. По ее словам, на тусовке было порядка 11-12 человек, никого из которых она раньше не знала. Она призналась, что довольно открыто вела себя с незнакомцами. Кроме того, Шурыгиной всегда льстило, что мужчины хотят ее. "Я выпила пять-шесть рюмок водки и вообще почти не стояла на ногах, голова кружилась, все двоилось. Мне уже было плохо, болел желудок... У меня гастрит... На тот момент я была дурой вообще...", – раскаивается девушка.

Публикация от Диана Шурыгина (@di_shur_555) Июл 28 2017 в 2:45 PDT

Все это время рядом с Дианой, по ее словам, рядом находился Семенов. Поняв, что слишком пьяна для того, чтобы оставаться с парнем вдвоем и обнаружив, что компания разбрелась кто куда, она отправилась искать подруг. Сергей пошел за ней. А дальше произошло то, из-за чего парень теперь отбывает срок, а сама Диана получила сомнительную славу.

Она вспоминает, что молодой человек толкнул ее в комнату и закрыл дверь на крючок с внутренней стороны. По словам Шурыгиной, он вел себя грубо и агрессивно, а она была настолько пьяна, что не могла оказать достойного сопротивления – даже открыть дверь. Эксперты подтвердили тот факт, что девушка сказала правду, заявив, что не говорила Сергею ничего, что могло бы спровоцировать его на изнасилование.

Публикация от Диана Шурыгина (@di_shur_555) Июл 21 2017 в 1:48 PDT

Также она сказала правду и по поводу того, что рассказывала гостям вечеринки о своем реальном возрасте – 16 лет, когда они знакомились. В это время рядом находился и Семенов, который вполне мог слышать это. Также Диана призналась, что во время полового акта ее рвало. Из одежды на ней был только лифчик. А о том, помогала ли она раздевать ее Семенову, она не помнит. По словам Шурыгиной, в тот злополучный день у нее были месячные, что полиграф тоже подтвердил как правдивый.

Однако эксперты и полиграф уличили Шурыгину во лжи. В частности, она соврала, рассказывая про то, что выпила "на донышке". Выяснилось, что на вечеринке Диана выпила гораздо больше. Под напором она созналась, что все-таки флиртовала с парнями на вечеринке.

"Там, где ей надо, она все помнит, а там, где нет – не помнит произошедшее", – пришли к выводу специалисты. А вот о том, на самом ли деле Сергей бил ее и было ли все-таки изнасилование, а не секс по обоюдному согласию, ведущий программы Дмитрий Шепелев пообещал дать ответы в следующем выпуске.