Шурыгина выложила Шепелеву неожиданные детали своего изнасилования
Диана Шурыгина – одна из самых одиозных персон. Изнасилование по пьянке – единственное, чем она прославилась. И стала настоящей звездой эфира. Андрей Малахов посвятил ей несколько выпусков программы "Пусть говорят". Теперь же Шурыгина пришла к Дмитрию Шепелеву в студию "На самом деле".
Действительно ли Сергей Семенов бил ее в тот роковой вечер? Правда ли семье Шурыгиных предлагали миллион за то, чтобы Диана изменила показания в суде? И на самом ли деле в ту ночь на вечеринке произошло изнасилование?
На все эти вопросы и попытались найти ответы эксперты. В студию пришла и сестра арестованного за изнасилование Семенова Екатерина. Она выразила надежду, что прольет свет на многие вопросы и поможет брату.
С самого начала передачи было видно, что Диана заметно волновалась, об этом говорил ее бешеный пульс. На главный вопрос о том, поставленный первым, было ли изнасилование, девушка ответила утвердительно. Однако сказать, правду говорит Шурыгина, эксперты пообещали позже.
Диану попросили вспомнить все мельчайшие подробности злополучного вечера. "Меня пригласила на вечеринку подруга Даша, позвала на День рождения к ее знакомому, которого я не знала... Она мне сказала, что можно просто пойти развеяться... Когда я отправлялась на эту вечеринку, я предполагала, что меня могли там изнасиловать, потому что когда мы с подругой выходили из общежития, я спросила, не тронет ли там нас никто, она сказала, что сама этого боится. "Ха-ха-ха, все равно пошли", – поделилась девушка.
Но, как все знают, вечеринка оказалась для Дианы роковой. По ее словам, на тусовке было порядка 11-12 человек, никого из которых она раньше не знала. Она призналась, что довольно открыто вела себя с незнакомцами. Кроме того, Шурыгиной всегда льстило, что мужчины хотят ее. "Я выпила пять-шесть рюмок водки и вообще почти не стояла на ногах, голова кружилась, все двоилось. Мне уже было плохо, болел желудок... У меня гастрит... На тот момент я была дурой вообще...", – раскаивается девушка.
Все это время рядом с Дианой, по ее словам, рядом находился Семенов. Поняв, что слишком пьяна для того, чтобы оставаться с парнем вдвоем и обнаружив, что компания разбрелась кто куда, она отправилась искать подруг. Сергей пошел за ней. А дальше произошло то, из-за чего парень теперь отбывает срок, а сама Диана получила сомнительную славу.
Она вспоминает, что молодой человек толкнул ее в комнату и закрыл дверь на крючок с внутренней стороны. По словам Шурыгиной, он вел себя грубо и агрессивно, а она была настолько пьяна, что не могла оказать достойного сопротивления – даже открыть дверь. Эксперты подтвердили тот факт, что девушка сказала правду, заявив, что не говорила Сергею ничего, что могло бы спровоцировать его на изнасилование.
Также она сказала правду и по поводу того, что рассказывала гостям вечеринки о своем реальном возрасте – 16 лет, когда они знакомились. В это время рядом находился и Семенов, который вполне мог слышать это. Также Диана призналась, что во время полового акта ее рвало. Из одежды на ней был только лифчик. А о том, помогала ли она раздевать ее Семенову, она не помнит. По словам Шурыгиной, в тот злополучный день у нее были месячные, что полиграф тоже подтвердил как правдивый.
Однако эксперты и полиграф уличили Шурыгину во лжи. В частности, она соврала, рассказывая про то, что выпила "на донышке". Выяснилось, что на вечеринке Диана выпила гораздо больше. Под напором она созналась, что все-таки флиртовала с парнями на вечеринке.
"Там, где ей надо, она все помнит, а там, где нет – не помнит произошедшее", – пришли к выводу специалисты. А вот о том, на самом ли деле Сергей бил ее и было ли все-таки изнасилование, а не секс по обоюдному согласию, ведущий программы Дмитрий Шепелев пообещал дать ответы в следующем выпуске.
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