Коронавирус: последние новости на сегодня 9 сентября 2020 года

За последние сутки коронавирус в нашей стране выявили у 5 099 человек. Общее число заразившихся – более 1 миллиона 35 тысяч человек. Из них свыше 843 тысяч к настоящему моменту вылечились.
Иммунитет к коронавирусу в России в разных регионах имеют от 4 до 50% обследованных. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Самый стойкий иммунитет – у детей до 13 лет, уточнила она.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет взрослой и детской. По словам представителя центра эпидемиологии имени Гамалеи Александра Бутенко, детская вакцина будет "более щадящая".
Коронавирусом в мире заразились 27,343 миллиона человек. За время эпидемии зафиксировано более 892 тысяч летальных исходов. В Соединенных Штатах – 6,27 миллиона инфицированных.
Великобритания может сократить двухнедельный карантин для въезжающих. Нынешние условия негативно сказываются на туризме, отметили в правительстве Соединенного Королевства.
Коронавирус в Москве
Заболели – 267 742
Умерли – 4 921
Выздоровели – 223 502
Коронавирус в России
Заболели – 1 035 789
Умерли – 17 993
Выздоровели – 850 049
Коронавирус в мире
Заболели – 27 343 990
Умерли – 892 380
Выздоровели – 15 950 833
Статистика коронавируса в России и мире на 9 сентября 2020 года
|Место
|Заболели
|Умерли
|Выздоровели
|Москва
|267 742
|4 921
|223 502
|Россия
|1 035 789
|17 993
|850 049
|США
|6 270 534
|181 670
|2 490 059
|Весь мир
|27 343 990
|892 380
|15 950 833
Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире
Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Обо всем
Не обуздание желания
Кавказцы слишком ревнивые
Лиона, дубль-2
Прошлые дети нужны мужчинам
Вы когда нибудь уводили мужика?
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Стоит ли получать российское гражданство?
Замуж за иностранца