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Коронавирус: последние новости на сегодня 9 сентября 2020 года

Коронавирус: последние новости на сегодня 9 сентября 2020 года

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
Роспотребнадзор раскрыл данные о коллективном иммунитете россиян к коронавирусу. Последние новости об эпидемии COVID-19 – в материале "Дни.ру".
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За последние сутки коронавирус в нашей стране выявили у 5 099 человек. Общее число заразившихся – более 1 миллиона 35 тысяч человек. Из них свыше 843 тысяч к настоящему моменту вылечились.

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Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

Иммунитет к коронавирусу в России в разных регионах имеют от 4 до 50% обследованных. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Самый стойкий иммунитет – у детей до 13 лет, уточнила она.

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет взрослой и детской. По словам представителя центра эпидемиологии имени Гамалеи Александра Бутенко, детская вакцина будет "более щадящая".

Коронавирусом в мире заразились 27,343 миллиона человек. За время эпидемии зафиксировано более 892 тысяч летальных исходов. В Соединенных Штатах – 6,27 миллиона инфицированных.

Великобритания может сократить двухнедельный карантин для въезжающих. Нынешние условия негативно сказываются на туризме, отметили в правительстве Соединенного Королевства.

Коронавирус в Москве

Заболели – 267 742

Умерли – 4 921

Выздоровели – 223 502

Коронавирус в России

Заболели – 1 035 789

Умерли – 17 993

Выздоровели – 850 049

Коронавирус в мире

Заболели – 27 343 990

Умерли – 892 380

Выздоровели – 15 950 833

Статистика коронавируса в России и мире на 9 сентября 2020 года

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва267 742
4 921223 502
Россия1 035 78917 993850 049
США6 270 534181 6702 490 059
Весь мир27 343 990
892 380
15 950 833

Коронавирус сегодня | В Москве | В России | В мире

Симптомы | Статистика | Приколы | Заболевшие звезды | Заболевшие политики

Автор: 9 сентября 2020, 00:05

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