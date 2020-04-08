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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 апреля 2020 года

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Ближайшие дни станут решающими в борьбе с эпидемией коронавируса в мире. Большинство экспертов полагает, что распространение инфекции достигнет пика во второй половине апреля. Последние новости о коронавирусе COVID-19 на 8 апреля – в материале "Дни.ру".  
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Коронавирус в мире  

Заболели – 1366091;     

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Умерли – 76491;     

Выздоровели – 293879.      

Говорить о завершении пандемии коронавируса пока рано, считает представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович. Все зависит от принимаемых мер и от распространения COVID-19 среди населения, отметила она. Говорить о позитивных сдвигах можно будет через пару недель, полагает представитель ВОЗ.  

Говоря о вакцине против коронавируса, Вуйнович отметила, что сейчас лекарство проходит клинические исследования. "Сейчас есть 20 кандидатов-вакцин против коронавирусной инфекции", – сказала она в эфире телеканала "Россия-1".  

"ВОЗ действительно облажалась" – с таким заявлением в свойственной ему эксцентричной манере выступил президент США Дональд Трамп. Глава Белого дома раскритиковал действия международной организации, которая, по его словам, сосредоточила свои усилия на Китае, хотя финансируется по большей части из Вашингтона.   

Коронавирусом в Соединенных Штатах заразились 378 тысяч человек, из них 70 тысяч – в 8,5-миллионном Нью-Йорке. Второе место в печальном рейтинге удерживает соседний штат Нью-Джерси. Но американский лидер сохраняет бодрость духа: "Свет в конце тоннеля!" – написал он на своей странице в "Твиттер". Что имелось в виду Трамп не объяснил.   

Коронавирус в России 

Заболели – 6343;     

Умерли – 47;     

Выздоровели – 406.  

Президент Владимир Путин провел совещание с экспертами по поводу распространения коронавируса в России. Глава государства поинтересовался, возможно ли сократить количество нерабочих дней. Ранее они были продлены до 30 апреля включительно.  

Отвечая на вопрос президента, директор профильного исследовательского института "Микроб" Владимир Кутырев заявил, что оценить эффективность принятых мер против COVID-19 можно будет через неделю. Тогда и целесообразно подумать об отмене ограничительных мер, считает вирусолог.  

Ситуация с коронавирусом в России развивается по одному из самыз благоприятных сценариев, считает руководитель медико-биологическог агентства Вероника Скворцова. Масштабные и беспрецедентные меры были приняты на основе опыта других стран, отметила она. Благодаря этому резкого роста заболеваемости COVID-19 удалось избежать, подчеркнула Скворцова.   

Она полагает, что количество заражений коронавирусом в России будет расти еще 10-14 дней, затем будет достигнуто плато – пик заболеваемости. Затем некоторое время прирост заболевших COVID-19 будет примерно одинаковым, после чего эпидемия пойдет на спад и окончательно исчезнет к середине июня. Что касается вакцины от коронавируса, то она будет готова к концу этого года, пообещала специалист.   

Коронавирус в Москве  

Заболели – 5181;     

Умерли – 31;     

Выздоровели – 222.      

За последние сутки выявлено 697 новых случаев заражения коронавирусом в Москве, в столичном регионе – 67. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, более половины зараженных младше 45 лет. А 4% новых заболевших коронавирусом в Москве – дети. 

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва518131222
Россия634347355
США3782541056419233
Весь мир1366091
 76491
293879 

Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире  

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Автор: 8 апреля 2020, 00:03

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