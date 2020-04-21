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Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 21 апреля 2020 года

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская
Россия выйдет на так называемое плато заболеваемости COVID-19 до конца апреля. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Последние новости о коронавирусе на 21 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".  
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Коронавирус в мире

Заболели – 2 423 710;

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Умерли – 160 232;

Выздоровели – 569 588.

По данным Университета Джона Хопкинса, число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,4 миллиона человек, более 166 тысяч скончались. В США – 760 тысяч инфицированных, Испания перевалила за 200 тысяч, в Италии число заболевших приближается к 180 тысячам. Россия с 47 тысячами выявленных случаев находится на 10 месте. 

Коронавирус в России

Заболели – 47 119;

Умерли – 405;

Выздоровели – 3446.

За последние сутки в нашей стране выявлено 4268 новых заболевших коронавирусом – это почти на две тысячи меньше, чем днем ранее. Позитивную новость озвучила глава ФМБА Вероника Скворцова: по ее словам, Россия выйдет на плато заболеваемости до конца апреля.

До 75% зараженных коронавирусом переносят болезнь или бессимптомно, или в легкой форме – как ОРВИ, число реанимационных случаев не превышает 5%, уточнила она. Получается, что COVID-19 менее заразен, чем другие вирусы, констатировала Скворцова.

Между тем режим всеобщей изоляции в России из-за коронавируса могут продлить до конца майских праздников. Об этом сообщил РБК со ссылкой на знакомые с ходом обсуждения вопросы.

Дальнейшие действия по борьбе с коронавирусом в России обсуждались на совещании у президента Владимира Путина с вирусологами в понедельник, 20 апреля. Глава Минздрава михаил Мурашко сообщил, что отечественная вакцина от COVID-19 может быть запущена в массовое производство во второй половине июня. Врачи получат ее в приоритетном порядке. 

Коронавирус в Москве

Заболели – 26 350;

Умерли – 148;

Выздоровели – 1 838.

Количество выявленных случаев коронавируса в Москве за последние сутки резко снизилось. В воскресенье, 19 апреля, COVID-19 был диагностирован у 3570 жителей столицы, в понедельник – у 2026. Вылечились 1838 человек, сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова. У 60% заболевших коронавирусом в Москве болезнь протекает бессимптомно.

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва26 3501481 838
Россия47 1194053 446
США760 42242 12364 233
Весь мир2 423 710160 232569 588

Коронавирус | В Москве | В России | В мире

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21 апреля 2020, 00:12

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