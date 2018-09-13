Найден продлевающий жизнь продукт

Ученые из Университета Макмастера (Канада) доказали полезные свойства молочных продуктов. При этом они сделали весьма любопытные выводы.

В исследовании приняли участие более 136 тысяч человек в возрасте от 35 до 70 лет. Специалисты разработали для них особенный рацион и наблюдали за состоянием здоровья на протяжении девяти лет.

Участники эксперимента были разделены на четыре группы в зависимости от количества ежедневно употребляемых порций, передает MedicalXpress. В результате выяснилось, что у тех, кто ел больше всего молочных продуктов – в среднем чуть более трех порций, – уменьшился риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 2,2% по сравнению с людьми, которые не употребляли молочную продукцию.

Ученые пока не выяснили точную причину такой связи. При этом они отметили, что польза молока может объясняться наличием специфических аминокислот, а также ненасыщенных жиров, витаминов К1 и К2, кальция, магния, пробиотиков и калия.

Как писали Dni.Ru, ранее эксперты пришли к выводу, что молоко, которое продается в полиэтиленовых пакетах и пластмассовых бутылках, несет серьезную угрозу для здоровья. Такая упаковка, по их мнению, выделяет токсичные вещества, попадающие в организм человека.