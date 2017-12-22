Молочный рынок России ждут перемены

Компания "А2 Молоко" объявляет о старте продаж молока и молочной продукции А2 в феврале 2018 года. Запуску производства предшествовала кропотливая работа по формированию уникальной для России системы контроля отсутствия белка А1 в сыром молоке и готовых молочных продуктах.



На разработку новых технологий, методик и системы контроля ушло четыре года. На контрольный метод подана патентная заявка.

Что такое А2 молоко

Молоко А2 – это 100% натуральное молоко, полученное от специально отобранных коров. В молоке этих коров есть бета-казеин А2, но нет бета-казеина А1. Именно белок А1 все чаще называют основной причиной непереносимости молочных продуктов. Обычное молоко содержит белки А1 и А2. При переваривании белка А1 выделяется бетаказоморфин 7 (БКМ 7). Согласно данным российских и зарубежных ученых, БКМ 7 может оказывать негативное влияние на организм человека, вызывать дискомфорт и неприятные ощущения в ЖКТ. При переваривании белка А2 не выделяется БКМ 7. Кроме того А2 снижает риск воспалительных процессов в кишечнике и повышает защитные силы организма. Таким образом, молоко А2 может решить проблему большинства людей с непереносимостью молока. Согласно данным российских ученых, в нашей стране данный показатель находится на уровне 16%-18% населения. Кроме того, во всем мире на молочные продукты А2 переходят те, кто следит за здоровьем и качеством питания. Поэтому рынок продуктов А2 обладает огромным потенциалом.

Система производства А2 молока

Впервые отделять коров с генотипом А2 и получать молоко А2 начали в Новой Зеландии. Там же учредители компании "А2 Молоко" получили первые консультации по развитию производства в России. Вместе с новозеландскими консультантами посетили молочные фермы и изучили методики отбора коров в компании LIC – крупнейшем кооперативе молочного животноводства в южном полушарии. На основе новозеландских технологий и собственных разработок компания выстроила в России систему производства молока А2. Коровы проходят тестирования, после чего животных с генотипом А2 отбирают и обеспечивают им раздельную дойку. Их молоко идет на производство продуктов А2 молоко. При поступлении на завод оно также проверяется на отсутствие бета-казеина А1. Компания также проводит контроль отсутствия А1 в готовой продукции по собственной методике, на которую подана патентная заявка. Так обеспечивается трехступенчатая система контроля, которая исключает возможность смешивания молока А2 с обычным молоком.

Селекционный центр А2

В 2018 году в Можайском районе запланировано строительство селекционного центра А2 на базе собственной фермы А2. Компания "А2 Молоко" также работает над созданием Ассоциации производителей молока А2 России. Деятельность ассоциации будет направлена на формирование стандартов молока и молочных продуктов А2, которые пока не предусмотрены в существующей государственной системе стандартизации продуктов питания, а также на создание структуры контроля за соблюдением этих стандартов.

Перспективы А2 молока

В Новой Зеландии у компании "А2 Молоко" есть долгосрочные партнеры, с которыми согласованы поставки высококачественного сухого молока А2 для производства детского питания (заменителя грудного молока). На его основе вместе с российскими учеными и нутрициологами разрабатывается детское питание А2. В России остро стоит проблема непереносимости обычного молока у детей. Детское питание А2 может стать решением этой проблемы. Со временем в России должны появиться достаточные объемы производства молока А2, чтобы производить собственное сухое молоко. К 2021 году компания "А2 Молоко" намерена производить более 100 тонн молока А2 в сутки. Это позволит выпускать не только традиционные молочные продукты, но и специальную линейку продуктов для детей.