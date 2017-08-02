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Здоровье

В США вернулся опасный вирус

Фото: GLOBAL LOOK press
Первый случай заражения вирусом Зика в 2017 году в США был зафиксирован в округе Пинеллас в штате Флорида. Передача заболевания произошла половым путем.
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"Нет никаких доказательств передачи вируса через укусы москитов где-либо во Флориде", – цитирует РИА Новости сообщение Департамента здравоохранения штата. Как следует из анализа ситуации специалистами, привез в США вирус Зика после поездки на Кубу. После того, как у него проявились первые симптомы, врачи проверили его полового партнера, который страну не покидал. Его тест на вирус Зика также оказался положительным.

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Отметим, ранее специалисты указывали, что случаи передачи вируса не через укусы москитов крайне редки. Опасности не представляют поцелуи, касания кожи, пользование общими столовыми приборами и другими предметами быта. "Если бы он передавался подобным образом, то нас бы ожидала большая эпидемия вторичных заражений вирусом Зика в США и в ряде других стран", – заметил Том Фридрих из университета Висконсина в Мэдисоне.

Проблема однозначного ответа на вопрос о способах передачи вируса Зика заключается в том, что болезнь исчезает из разных частей тела с неодинаковой скоростью. Он довольно быстро исчезает из крови и слюны человека – примерно через две недели после завершения острой стадии инфекции. Однако в молочных железах женщин и семенниках мужчин он может задерживаться до нескольких месяцев.

Кроме того, специалисты полагают, что по меньшей мере один раз вирус все же передался через пот или слезы – предположительно, именно это произошло с одной из первых жертв вируса Зика, пожилым человеком из Юты. Эксперты предположили, что он мог случайно заразить родственников именно таким путем.

"Случай с пациентом из Солт-Лейк-Сити был действительно исключительным – в его крови содержалось на несколько порядков больше вируса, чем в организме других пациентов. Конечно, в теории мы не можем исключить возможность передачи вируса вместе со слюной, но это потребует гигантской концентрации количества вируса в ней, который просто отсутствует в организме фактически всех больных", – подчеркнул Том Фридрих.

Лихорадка Зика распространяется москитами Aedes aegypti, и заражение ей приводит к развитию симптомов, похожих на горячку, чесотку и боль в суставах. Особенно опасна болезнь для беременных женщин. Вирус Зика приводит к развитию микроцефалии у плода и даже смерти неродившегося ребенка в утробе.

Автор: Геннадий Куприянов2 августа 2017, 08:33

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