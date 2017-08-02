В США вернулся опасный вирус

Первый случай заражения вирусом Зика в 2017 году в США был зафиксирован в округе Пинеллас в штате Флорида. Передача заболевания произошла половым путем.

"Нет никаких доказательств передачи вируса через укусы москитов где-либо во Флориде", – цитирует РИА Новости сообщение Департамента здравоохранения штата. Как следует из анализа ситуации специалистами, привез в США вирус Зика после поездки на Кубу. После того, как у него проявились первые симптомы, врачи проверили его полового партнера, который страну не покидал. Его тест на вирус Зика также оказался положительным.

Отметим, ранее специалисты указывали, что случаи передачи вируса не через укусы москитов крайне редки. Опасности не представляют поцелуи, касания кожи, пользование общими столовыми приборами и другими предметами быта. "Если бы он передавался подобным образом, то нас бы ожидала большая эпидемия вторичных заражений вирусом Зика в США и в ряде других стран", – заметил Том Фридрих из университета Висконсина в Мэдисоне.

Проблема однозначного ответа на вопрос о способах передачи вируса Зика заключается в том, что болезнь исчезает из разных частей тела с неодинаковой скоростью. Он довольно быстро исчезает из крови и слюны человека – примерно через две недели после завершения острой стадии инфекции. Однако в молочных железах женщин и семенниках мужчин он может задерживаться до нескольких месяцев.

Кроме того, специалисты полагают, что по меньшей мере один раз вирус все же передался через пот или слезы – предположительно, именно это произошло с одной из первых жертв вируса Зика, пожилым человеком из Юты. Эксперты предположили, что он мог случайно заразить родственников именно таким путем.

"Случай с пациентом из Солт-Лейк-Сити был действительно исключительным – в его крови содержалось на несколько порядков больше вируса, чем в организме других пациентов. Конечно, в теории мы не можем исключить возможность передачи вируса вместе со слюной, но это потребует гигантской концентрации количества вируса в ней, который просто отсутствует в организме фактически всех больных", – подчеркнул Том Фридрих.

Лихорадка Зика распространяется москитами Aedes aegypti, и заражение ей приводит к развитию симптомов, похожих на горячку, чесотку и боль в суставах. Особенно опасна болезнь для беременных женщин. Вирус Зика приводит к развитию микроцефалии у плода и даже смерти неродившегося ребенка в утробе.