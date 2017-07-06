Полезные свойства поцелуев
Специально к Международному дню поцелуя Dni.Ru нашли десять причин, по которым стоит целоваться чаще.
В отношениях влюбленных поцелуй
является преддверием интимной близости, он незаменим в прелюдии, он повышает сексуальное желание. "Один поцелуй стоит тысячи слов о любви, иногда это лучший способ для преодоления недопонимания. Нежные, чувственные поцелуи
восстанавливают душевное равновесие партнеров и гармонию в их отношениях, – сообщил Дням.Ру врач-психотерапевт, сексолог Резиденции долголетия и красоты
GLMED Алексей Вилков. – Доказанный наукой факт: в мозгу целующихся
продуцируются эндорфины, а в крови падает уровень кортизола – гормона стресса.
Поэтому поцелуи – отличное средство от эмоционального перенапряжения. Страстный
поцелуй – еще и интенсивное физическое упражнение, повышающее тонус организма,
улучшающее кровоснабжение и даже сжигающее калории. А поскольку во время
поцелуя между партнерами происходит обмен антигенами, это способствует взаимному
укреплению иммунитета".
По словам дерматолога и косметолога сервиса DocDoc.ru Елены Козыревой, наиболее эффективными признаны французские поцелуи длительностью от одной минуты, особенно с любимым человеком. "Во время поцелуя задействованы мышцы лица и шеи, что является полноценной высокоэффективной гимнастикой для лица. В то же время улучшается кровообращение, усиливается поступление кислорода в ткани, в связи с чем улучшается структура кожи и тонус мышц. Помимо этого, улучшается состояние зубов и десен", – отметила Козырева.
Многие интуитивно приходят к пониманию пользы ежедневного обмена поцелуями, но не знают, почему это так важно. Есть версия, имеющая древнекитайское происхождение. "По мнению первых китайских медиков – даосов, влечение мужчины к женщине (и женщины к мужчине) основано на том, что соотношение женской энергии инь и мужской энергии ян в каждом человеке далеко от баланса. Состояние наполненности жизненной силой, которое сопровождается эмоциональным покоем, ощущением гармонии и физическим здоровьем, возможно только тогда, когда инь и ян примерно равны. В области рта находятся точки выхода двух самых крупных энергетических каналов – Жень Май и Ду Май. Поэтому, соприкасаясь губами, мужчина и женщина могут обменяться недостающими частями энергий инь и ян, достичь состояния энергетического равновесия. А равновесие инь и ян неизбежно притягивает не только здоровье, но и финансовое благополучие", - рассказала в интервью нашему изданию писатель, специалист по философии Древнего Китая и даосским практикам Лиза Питеркина.
Как думаете, смогут ли Дни.Ру догадаться, скольких людей Вы целовали в жизни? Пройдите тест и узнайте!
Шоумен упрекнул звезду "Дома-2" за обман
Участник Comedy Club назвал певца бедным геем
Певица осталась без мужа накануне родов
Известная фигуристка меняется на глазах