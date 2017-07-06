Полезные свойства поцелуев

Поцелуй – это язык, не требующий перевода, один из самых простых способов выразить любовь. Впрочем, помимо хорошего настроения, он дает удивительные преимущества людям, не пренебрегающим этой формой демонстрации чувств. Ученые давно доказали, что поцелуи являются ключом к долголетию и здоровью.

Специально к Международному дню поцелуя Dni.Ru нашли десять причин, по которым стоит целоваться чаще.

Тот, кто целует партнера каждое утро, живет на пять лет дольше, чем тот, кто этого не делает.



Страстный поцелуй ускоряет метаболизм и помогает сжигать две-три калории в минуту. По словам врачей, всего три поцелуя в день по 20 секунд каждый избавят вас от 500 граммов лишнего веса.

Поцелуй снимает напряжение, уменьшает негативную энергию и дарит ощущение благополучия, понижая уровень кортизола – гормона стресса.

Во время страстного поцелуя работают порядка 30 лицевых мышц. Такая гимнастика для лица разглаживает кожу, позволяя выглядеть моложе.

Волнующий поцелуй полезен для сердца, ведь в процессе вырабатывается адреналин, заставляющий сердечные мышцы перекачивать больше крови. Доказано, что частые поцелуи стабилизируют сердечно-сосудистую деятельность, снижают артериальное давление и уровень холестерина в крови.

Во время поцелуя в слюне выделяются природные антибиотики. Кроме того, слюна содержит тип анестетика, который помогает облегчить боль.

Нежный поцелуй способен справиться с чувством тревоги и беспокойства: повышается уровень серотонина, дофамина и окситоцина – гормонов, отвечающих за хорошее самочувствие и настроение.

Эндорфины, производимые поцелуях, в 200 раз мощнее морфина.

Слизистые оболочки в полости рта являются проницаемыми для гормонов, таких как тестостерон. Благодаря французскому поцелую тестостерон попадает в организм женщины, увеличивая возбуждение и повышая вероятность зачатия.

Поцелуй помогает расширить кровеносные сосуды, избавляя от головных болей и менструальных спазмов.





В отношениях влюбленных поцелуй является преддверием интимной близости, он незаменим в прелюдии, он повышает сексуальное желание. "Один поцелуй стоит тысячи слов о любви, иногда это лучший способ для преодоления недопонимания. Нежные, чувственные поцелуи восстанавливают душевное равновесие партнеров и гармонию в их отношениях, – сообщил Дням.Ру врач-психотерапевт, сексолог Резиденции долголетия и красоты GLMED Алексей Вилков. – Доказанный наукой факт: в мозгу целующихся продуцируются эндорфины, а в крови падает уровень кортизола – гормона стресса. Поэтому поцелуи – отличное средство от эмоционального перенапряжения. Страстный поцелуй – еще и интенсивное физическое упражнение, повышающее тонус организма, улучшающее кровоснабжение и даже сжигающее калории. А поскольку во время поцелуя между партнерами происходит обмен антигенами, это способствует взаимному укреплению иммунитета".



По словам дерматолога и косметолога сервиса DocDoc.ru Елены Козыревой, наиболее эффективными признаны французские поцелуи длительностью от одной минуты, особенно с любимым человеком. "Во время поцелуя задействованы мышцы лица и шеи, что является полноценной высокоэффективной гимнастикой для лица. В то же время улучшается кровообращение, усиливается поступление кислорода в ткани, в связи с чем улучшается структура кожи и тонус мышц. Помимо этого, улучшается состояние зубов и десен", – отметила Козырева.

Многие интуитивно приходят к пониманию пользы ежедневного обмена поцелуями, но не знают, почему это так важно. Есть версия, имеющая древнекитайское происхождение. "По мнению первых китайских медиков – даосов, влечение мужчины к женщине (и женщины к мужчине) основано на том, что соотношение женской энергии инь и мужской энергии ян в каждом человеке далеко от баланса. Состояние наполненности жизненной силой, которое сопровождается эмоциональным покоем, ощущением гармонии и физическим здоровьем, возможно только тогда, когда инь и ян примерно равны. В области рта находятся точки выхода двух самых крупных энергетических каналов – Жень Май и Ду Май. Поэтому, соприкасаясь губами, мужчина и женщина могут обменяться недостающими частями энергий инь и ян, достичь состояния энергетического равновесия. А равновесие инь и ян неизбежно притягивает не только здоровье, но и финансовое благополучие", - рассказала в интервью нашему изданию писатель, специалист по философии Древнего Китая и даосским практикам Лиза Питеркина.

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