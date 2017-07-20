Какие шансы оставил Маккейну рак мозга

Американский сенатор Джон Маккейн пообещал вернуться к работе после операции по удалению опухоли головного мозга. Врач-онколог, доверенное лицо президента России Лариса Фечина заявила, что реабилитация в таких случаях состоит из нескольких этапов.

По словам Ларисы Фечиной, реабилитационные мероприятия при лечении опухолей центральной нервной системы имеют огромное значение. Больному необходимо восстановить функции, которые "выпадают" при вмешательстве в головной или спинной мозг.

При этом для каждого составляется индивидуальная программа. "Она предусматривает, например, вертикализацию пациента, если он не способен самостоятельно поддерживать вертикальное положение. В дальнейшем их передают клиническим онкологам", - цитирует врача НСН.

Она отметила, что способы реабилитации не включают в себя воздействие противопоказанных физических полей или ионизирующего облучения. "В основном это механотерапия, водные процедуры", – пояснила специалист и добавила, что в России половина пациентов восстанавливаются в процессе реабилитации.

Фечина подчеркнула, что в США лечение онкологических заболеваний проходит на высоком уровне. Из этого следует, что шансы у Маккейна велики. По словам политика, он справлялся и с более тяжелыми ситуациями.

Напомним, что 19 июля у Джона Маккейна выявили глиобластому (рак мозга). Поддержку сенатору уже выразили американский президент Дональд Трамп, экс-лидер страны Барак Обама, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и другие известные персоны.