У ведущего прогноза погоды Беляева рак

Известный ведущий прогноза погоды Александр Беляев оказался тяжело болен. Медики обнаружили у 68-летнего заместителя директора Института географии РАН раковую опухоль.

У телеведущего обнаружили онкологию во время медицинского обследования, сообщает паблик Mash в социальной сети "ВКонтакте". Сразу после установления диагноза Беляева доставили в онкологический центр для лечения. Врачи уже назначили ему курс химиотерапии.

Многие пользователи Сети уже выразили свои соболезнования ведущему прогноза погоды. "Блин, как так-то.:((((( Самый ******** обзорщик погоды.:((((( Хоть бы все обошлось!!!!!!" – эмоционально написала в соцсети Катерина Буденкова. "Даже самые ******* прогнозы с его участием были веселыми", – через время добавила она.

Ранее в феврале 2017 года Александр Беляев рассказал о себе в рамках программы "Главная дорога" на телеканале "НТВ". Он тогда подчеркнул, что ему очень нравятся как автомобили, так и женщины. "Машина – это дама, конечно, капризная порой, порой непредсказуемая. Вообще, я очень влюбчивый человек, это касается не только машин", – отметил он.

Александр Беляев появлялся на телевидении не только как ведущий прогноза погоды, но и как актер. В частности, он на протяжении нескольких лет исполнял роль врача-психоаналитика в юмористическом сериале "Счастливы вместе". В 2017 году он вместе с Иваном Ургантом снялся в пародии на клип группы "Грибы" на песню "Тает лед".

Напомним, Александр Беляев родился 5 января 1949 года в Москве. В 1972 году он окончил географический факультет МГУ по специальности "Гидрология суши". Ведущим прогноза погоды на НТВ он стал 23 марта 1998 года.