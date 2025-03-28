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Пятница 28 марта

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Глава Депкульта Москвы сообщил, какие специальности появятся в школах искусств

Глава Депкульта Москвы сообщил, какие специальности появятся в школах искусств
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Грантовая поддержка талантливых детей в Москве расширена.

В столичных школах искусств в ближайшее время появятся новые направления обучения, соответствующие современным требованиям творческой индустрии. Об этом сообщил руководитель департамента культуры Москвы Алексей Фурсин. Среди свежих специальностей, которые войдут в образовательные программы колледжей и детских школ, — 3D-анимация, моушн-дизайн, работа над сценарием, а также создание звукового оформления. Эти дисциплины ориентированы на развитие у детей актуальных навыков и расширение их профессиональных горизонтов.

Одновременно с этим в столице продолжается обновление материальной базы образовательных учреждений. Почти 80% зданий детских школ искусств и колледжей уже прошли капитальный ремонт. Учебные заведения получили свыше 13 тысяч новых музыкальных инструментов и около 9 тысяч единиц профессионального оборудования: мольберты, аудиосистемы, муфельные печи и светотехника.

Предпрофессиональные программы, нацеленные на глубинную подготовку будущих артистов, становятся все более востребованными. Их продолжительность составляет от восьми до девяти лет. Набор на эти курсы в 2025 году значительно увеличен — планируется принять более 10 тысяч человек, что на четверть превышает количество выпускников текущего учебного года.

Важным элементом системы поддержки юных талантов остается расширенная грантовая программа. Призовой фонд премий мэра Москвы увеличен втрое, а количество номинаций в конкурсе достигло 34. Участвовать теперь могут не только учащиеся муниципальных школ, но и воспитанники лицензированных частных и федеральных учреждений.

Также в апреле начнет работу специализированный колл-центр, где родители смогут получить полную информацию о вступительных испытаниях, структуре программ и правилах подачи заявлений. Вступительные этапы для предпрофессионального обучения пройдут с 15 апреля по 15 мая, а для общеразвивающих курсов — с 16 мая по 1 июля.

Шоу-бизнес в Telegram

28 марта 2025, 20:06
Алексей Фурсин. Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва» / www.mskagency.ru
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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