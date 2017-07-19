Рак Задорнова сравнили с насморком

С октября 2016 года известный своим остроумием и откровенной сатирой писатель Михаил Задорнов борется с онкологическим заболеванием головного мозга. Несмотря на годы и тяжелейший недуг, он с оптимизмом смотрит в свое будущее и планирует в ближайшее время отправиться к шаманам на Алтай.

Dni.Ru пообщались с экстрасенсом Айгуль Хуснетдиновой и кандидатом технических наук, доктором психологических наук, профессором Андреем Захаревичем, чтобы выяснить, насколько благоприятно эта поездка может отразиться на самочувствии артиста. "Михаилу необходимо повысить уровни энергии и мобилизовать активность всех внутренних систем. Помочь Задорнову можно. Я лично готов это сделать. Вопрос лишь в одном: хочет ли он получить от меня эту помощь. Рак лечится так же, как насморк. Не надо лечить онкологию, надо работать со внутренними частотами. В таком случае активизируют организм за счет внутренних резервов и тем самым вылечивают все, включая рак мозга. Если на Алтае он получит мощность более высокую, чем его заболевание, то он справится с недугом. У меня есть возможность поработать с его энергией в любом месте. Для этого не надо ехать на Алтай", – сообщил Захаревич.

Медиум Айгуль Хуснетдинова поддержала сатирика в решении использовать нетрадиционные методы борьбы с раком и не сдаваться. "У него очень сильная внутренняя энергия. Несмотря на физический недуг, он очень бодрый, как огонь. Я совершенно не удивлена, что у него в планах съемки фильма. Это замечательно. Таким образом, он не зацикливается на своей болезни, что поможет ему преодолеть сложный период. Что касается Алтая, это очень хорошее и сильное место как с точки зрения природы, так и с точки зрения шаманизма. Я надеюсь, что шаманы изгонят из него дух болезни. В шаманизме есть такая практика, как изгнание духа болезни", – прокомментировала ясновидящая.

Публикация от Экстрасенс Айгуль Хуснетдинова (@aigul.khousnetdinova) Июн 26 2017 в 6:40 PDT

"Я верю, что Михаилу эта поездка пойдет на пользу, вселит в него уверенность, и он сможет побороть недуг. У Задорнова есть шансы излечиться от рака. Потенциал у него очень хороший. Чудо возможно. С точки зрения науки шаманизм активизирует определенные зоны головного мозга посредством работы шамана, когда организм начинает процесс самоисцеления. Включаются различные частоты. Мы все очень любим Михаила Задорнова, поэтому надеемся, что поездка пойдет ему на пользу", – выразила надежды на выздоровление артиста Айгуль.

Публикация от Михаил Задорнов (@zadornovmn) Июл 11 2017 в 7:21 PDT

Напомним, у сатирика диагностировали опухоль мозга. Больной раком Задорнов перенес операцию, курс химиотерапии и ряд восстановительных процедур в одной из частных клиник Юрмалы. Он ясно дал понять, что борется изо всех сил и строит далеко идущие планы. На данный момент команда артиста работает над созданием кинокартины "Однажды в Америке, или Чисто русская сказка".