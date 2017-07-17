Больных раком россиян прогонят из клиник
В настоящее время за сеанс химиотерапии в больнице государство платит 59,6 тысячи рублей, а в поликлинике – 39,3 тысячи.
По мнению представителей Попечительского совета при правительстве по вопросам в социальной сфере, Минздрав должен создать условия для проведения химиотерапии, лучевой терапии и т.д. в поликлиниках и дневных стационарах, передает РБК. Эта мера поможет разгрузить больницы и сделает медпомощь для раковых больных доступнее, считает руководитель секции "Медицина и фармацевтика" Совета Петр Родионов.
"В большинстве развитых стран мира химиотерапия, лучевая терапия, малоинвазивные вмешательства проводятся в амбулаторных условиях. В России ситуация обстоит иначе", – говорит Родионов. По его словам, такое лечение в поликлиниках получают лишь около 40% пациентов, а большинство госпитализируются. Из-за этого в больницах сохраняются очереди на койки, и пациенты несвоевременно получают медицинскую помощь.
В свою очередь, в Минздраве сообщили, что активно внедряют лечение в поликлиниках и больницах дневного пребывания. Например, пациенты, которым необходимо только обследование, уже не госпитализируются.Отметим, на сегодня в России онкологические заболевания выявлены у 3,5 миллиона человек. Ежегодно рак находят у 500 тысяч россиян. Почти 16% всех смертей в год в нашей стране приходятся на онкозаболевания.
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