Какие болезни россияне чаще всего привозят из отпуска

Роспотребнадзор выяснил, какие заболевания россияне чаще всего привозят с собой из отпуска за рубежом. Самыми распространенными из них граждане страны заражаются в Азии.

О страшной статистике рассказала руководитель ведомства и главный санитарный врач России Анна Попова. По ее словам, чаще всего заболевшие во время поездки за границу россияне привозят домой лихорадку Денге и малярию.

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"За прошедшие два года почти 400 случаев лихорадки Денге было привезено в страну из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Анголы, Индии, Доминиканской республики, Шри-Ланки и Мальдивских островов", – цитирует Попову "Интерфакс". Она уточнила, что подавляющее число заболевших малярией за последние два года подхватили этот недуг во время путешествия по Азии или Африке.

Назвала глава Роспортебнадзора и источник заразы. По ее словам, чтобы остаться здоровым, нужно не дать комару атаковать себя.

Напомним, недавно Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении нового вируса. Неизвестное заболевание зарегистрировали в Либерии: там заразились уже 28 человек.

Как писали Dni.Ru, болезнь сопровождается такими симптомами, как лихорадка, тошнота, рвота и диарея. К расследованию опасного вируса оперативно подключили специалистов ВОЗ и еще нескольких международных организаций.

