Дети стали чаще болеть раком

Негативная тенденция детской заболеваемости раком наблюдается с 1980 годов, сообщает The Lancet Oncology. За первое десятилетие XXI века на один миллион подростков пришлось 140 случаев возникновения опухоли у детей младше 14 лет. По сравнению с прошлым веком этот показатель вырос на 13%.

Ученые отметили, что из миллиона подростков у 185 – онкология лимфатической ткани. При этом самым распространенным типом этого заболевания у детей младше 15 лет эксперты признали рак крови.

Специалисты отмечают, что детская онкология чаще приводит к летальному исходу, поэтому даже такие сравнительно низкие показатели заболеваемости чрезвычайно важны. Также исследователи считают, что возникновение опухолей у детей, как правило, обусловлено генетической предрасположенностью.

