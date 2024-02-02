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Пятница 2 февраля

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Собянин рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам

Собянин рассказал, как льготные кредиты помогают столичным промышленникам
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В 2023 году поддержку получили более 40 компаний.

В Москве действует льготная программа поддержки промышленности. Благодаря помощи города в 2023 году компании приобрели более 700 единиц оборудования, написал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Помощь получают высокотехнологичные предприятия: производители микроэлектроники, автокомпонентов, лекарств, строительных конструкций и другой продукции.

Компании могут рассчитывать на льготные инвесткредиты до трех миллиардов рублей сроком до трех лет. Ставка составляет 3% годовых, напомнил Собянин.

По словам мэра, на полученные средства компании получить реконструировать или построить промышленную инфраструктуру в Москве, приобрести оборудование и права на результаты интеллектуальной собственности.

Мэр указал на эффективность льготного кредитования. На один выданный по программе рубль приходится 55 рублей инвестиций от бизнеса в экономику Москвы, уточнил Собянин.

В 2023 году на площадке технополиса "Москва" появилось 35 новых производств – на 30% больше, чем в 2022-м. Их общее количество перевалило за 200, а число высокотехнологичных рабочих мест увеличилось до 16,3 тысячи.

Москва помогает предприятиям выпускать импортозамещающую продукцию и выходить на рынок. Корпорации развития Зеленограда инициировала запуск 25 кооперационных проектов по разработке новых продуктов.

2 февраля 2024, 16:58
Фото: Авилов Александр/Агентство "Москва"
Телеграм-канал Сергея Собянина✓ Надежный источник

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