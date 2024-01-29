Собянин: Количество производств в "Технополисе Москва" превысило 200

Мэр рассказал о новых производствах на площадке особой экономической зоны.

Санкционное давление не мешает Москве создавать условия для запуска высокотехнологичных производств. Город оказывает поддержку промышленным предприятиям, в том числе в рамках нацпроекта "Производительность труда", написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, в прошлом году на площадке особой экономической зоны "Технополис Москва" запустили 35 новых производств. Это на 30% больше, чем в 2022 году.

"Соответственно их общее число перевалило за 200 – а это свыше 16,3 тыс. высокотехнологичных рабочих мест", – указал мэр.

Лидером по запуску новых производств стал индустриальный парк "Руднево", уточнил Собянин.

Он отметил, что новые производства нацелены на импортозамещение и выпуск продукции, которая не имеет аналогов на российском рынке.

В пример градоначальник привел производство банкоматов, работающих на базе российских микропроцессоров "Эльбрус". Предприятие расположено в индустриальном парке "Руднево".

Большая часть процессов на производстве автоматизирована. Используется 3D-печать, а сваркой занимается робот. Предприятие может выпускать до 15 тысяч банкоматов в год, а при необходимости – увеличить объем в два раза.

В декабре 2023 года на площадке "Микрон" открыли линию по корпусированию микросхем для транспортной карты "Тройка". В этом году начнется выпуск карт с новыми чипами и увеличенным до 10 лет сроком службы. Технологию можно использовать для выпуска любых документов с вшитыми носителями информации.

Напомним, что особой экономической зоне "Технополис Москва" исполнилось 18 лет. Площадка принесла экономике столицы более 160 миллиардов рублей.