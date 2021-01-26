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В Счетной палате опасаются дефицита и резкого подорожания продуктов в России

В Счетной палате опасаются дефицита и резкого подорожания продуктов в России

Фото: Леонид Павлюченко/Дни.ру
Незадолго до Нового года в России существенно повысились цены на некоторые продукты. Сильнее всего подорожали сахар и подсолнечное масло – до 70%.
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Ситуация стала настолько острой, что докатилась до первых лиц государства. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству в срочном порядке разработать меры для сдерживания цен. В результате было решено договориться с производителями о заморозке цен на три месяца. Фиксированная цена на сахар составила 46 рублей за килограмм, а на подсолнечное масло – 110 рублей за литр.

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Однако представители Счетной палаты опасаются, что это решение чревато долгосрочными негативными последствиями. Аудиторы пояснили, что производителям продуктов невыгодно продавать товары по таким ценам, а компенсаций может быть недостаточно для возмещения убытков. Из-за этого они могут переориентироваться на экспорт или попросту начать складировать продукты до окончания сроков заморозки.

В то же время из-за снижения цен клиенты торговых сетей начнут массово скупать сахар и масло. Всё это приведёт к опустению полок и прилавков и дефициту этих товаров, пишет Life.ru.

Но на этом беды не закончатся: после окончания заморозки производители могут взвинтить цены на свою продукцию сильнее прежнего. Однако такой сценарий маловероятен, поскольку и без того старающиеся сэкономить покупатели просто перестанут покупать эти продукты. А из-за высокой конкуренции производители будут вынуждены урезать ценники.

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Автор: 26 января 2021, 09:42 Источник: Life.ru ✓ Надежный источник

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